Gastronomía

Aprendé a preparar un aderezo fácil y fresco con yogur

Receta de aderezo fácil con yogur, una opción fresca y sabrosa, perfecta para acompañar ensaladas.

Por ABC Color
07 de noviembre de 2023 a la - 16:21
Este artículo tiene 2 años de antigüedad
Salsa con yogur.
Salsa con yogur.Shutterstock

Cómo hacer una salsa fácil con yogur

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Esta salsa es muy popular en la cocina oriental y árabe.

Salsa con yogur

Ingredientes

  • Yogur natural cantidad necesaria
  • Vinagre
  • Hojas de menta 

Elaboración paso a paso

  1. Mezclar yogur natural con aceite, vinagre y unas hojitas de menta. 
  2. Otra opción para este aderezo es utilizar la mitad de queso ricota y mitad de yogur. Ideal para las ensaladas de pepino, papas y ensaladas verdes en general.

 

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