Aprendé a preparar un aderezo fácil y fresco con yogur

Cómo hacer una salsa fácil con yogur
Lea más: Aderezo de coco, cilantro y limón: un toque tropical para las ensaladas
Esta salsa es muy popular en la cocina oriental y árabe.
Salsa con yogur
Ingredientes
- Yogur natural cantidad necesaria
- Vinagre
- Hojas de menta
Elaboración paso a paso
- Mezclar yogur natural con aceite, vinagre y unas hojitas de menta.
- Otra opción para este aderezo es utilizar la mitad de queso ricota y mitad de yogur. Ideal para las ensaladas de pepino, papas y ensaladas verdes en general.
Lea más: Condimentá tus ensaladas con este aderezo de aguacate y limón