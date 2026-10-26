La mejor forma de cortar una calabaza para tu decoración de Halloween

La clave está en estabilizar la pieza de calabaza sobre una superficie seca y utilizar un cuchillo firme, de hoja corta y buen filo, o herramientas específicas para tallado. Las incisiones deben ser pequeñas y progresivas, sin intentar atravesar la cáscara de una sola vez ni ejercer demasiada presión.

Cómo abrir la calabaza correctamente

Para retirar la tapa, conviene marcar un círculo amplio alrededor del tallo y realizar el corte en diagonal, con la hoja inclinada hacia el centro. Así se obtiene una tapa ligeramente cónica que encaja en la abertura y evita caer dentro de la calabaza.

Hacé cortes sucesivos y controlados, sin dirigir el cuchillo hacia la mano que sostiene el fruto. Si quedan fibras unidas, repasá esas zonas antes de levantar la tapa, en lugar de hacer palanca.

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Cómo vaciarla sin debilitar las paredes

Retirá las semillas y los filamentos con una cuchara grande, siguiendo la curvatura interior. Además de dejar espacio para la iluminación, este paso elimina parte de la pulpa húmeda que favorece el deterioro.

No es necesario adelgazar demasiado las paredes. Conviene conservar un grosor suficiente para mantener la estructura y rebajar ligeramente las zonas donde irán los ojos, la boca u otras figuras.

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Las semillas pueden lavarse, separarse de los filamentos y tostarse para aprovecharlas como alimento.

Trucos para tallar los diseños sin fracturar la cáscara

Marcá primero las figuras y cortá sus contornos con movimientos cortos. Los triángulos y otras formas sencillas suelen ser más resistentes que los detalles muy finos, que pueden quebrarse al secarse.

Para retirar cada pieza, asegurate de completar el contorno y presioná suavemente desde el interior. Evitá empujarla con fuerza, porque la cáscara podría fracturarse más allá del diseño.

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Cómo hacer que la decoración dure más

Después de tallar la calabaza, secá el interior con papel de cocina. La exposición al aire favorece la pérdida de agua y, junto con la humedad residual, puede facilitar la aparición de moho. Conservarla en un ambiente fresco ayuda a retrasar el deterioro.

Para iluminarla, una luz LED es preferible a una vela tradicional: genera menos calor y reduce el riesgo de quemaduras en los bordes secos.

Qué calabaza elegir para Halloween

Elegí una pieza con base estable, cáscara firme y uniforme, sin grietas, manchas húmedas ni zonas blandas. Las superficies lisas facilitan el trazado y el tallado, mientras que los surcos profundos pueden complicar los cortes.

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El tallo debe estar seco y bien unido. Una vez abierta, la calabaza pierde parte de su protección natural y comienza a deteriorarse. Por eso, conviene tallarla lo más cerca posible del momento en que se exhibirá.