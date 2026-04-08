Cómo hacer un puré de calabaza verdaderamente sabroso, cremoso y saludable

Cómo hacer un puré de calabaza
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Puré de calabaza
- Plato: Entrada
Ingredientes
- 1 calabaza
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- 1 cucharadita de sal
- 1/4 cucharadita de pimienta negra
- 1/2 cucharadita de comino molido
- 1 pizca de nuez moscada
- 1/2 taza de caldo de verduras
- 1/4 taza de yogur griego natural
- 1 cucharadita de jugo de limón
Elaboración paso a paso
- Precalentar el horno a 200 °C.
- Cortar la calabaza por la mitad y retirar semillas y hebras.
- Pincelar la pulpa con el aceite de oliva y espolvorear la sal, la pimienta, el comino y la nuez moscada.
- Hornear la calabaza con la pulpa hacia abajo durante 35 minutos a 55 minutos, hasta que esté muy tierna.
- Retirar del horno y dejar templar 10 minutos.
- Extraer la pulpa con una cuchara y pasarla a una batidora o procesador.
- Triturar añadiendo el caldo de verduras poco a poco hasta lograr una textura cremosa, e incorporar el yogur griego y el jugo de limón.
- Rectificar la sal y triturar 10 segundos más antes de servir o guardar.