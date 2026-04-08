Gastronomía

Cómo hacer un puré de calabaza verdaderamente sabroso, cremoso y saludable

La calabaza, rica en nutrientes y fibra, se transforma en un delicioso puré ideal para acompañar platos otoñales. Seguí esta guía sencilla y efectiva para preparar este clásico, perfecto para cualquier mesa.

Por ABC Color
08 de abril de 2026 - 11:30
Puré de calabaza.
Puré de calabaza.Shutterstock

Cómo hacer un puré de calabaza

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Puré de calabaza

  • Plato: Entrada

Ingredientes

  • 1 calabaza
  • 2 cucharadas de aceite de oliva
  • 1 cucharadita de sal
  • 1/4 cucharadita de pimienta negra
  • 1/2 cucharadita de comino molido
  • 1 pizca de nuez moscada
  • 1/2 taza de caldo de verduras
  • 1/4 taza de yogur griego natural
  • 1 cucharadita de jugo de limón

Elaboración paso a paso

  1. Precalentar el horno a 200 °C.
  2. Cortar la calabaza por la mitad y retirar semillas y hebras.
  3. Pincelar la pulpa con el aceite de oliva y espolvorear la sal, la pimienta, el comino y la nuez moscada.
  4. Hornear la calabaza con la pulpa hacia abajo durante 35 minutos a 55 minutos, hasta que esté muy tierna.
  5. Retirar del horno y dejar templar 10 minutos.
  6. Extraer la pulpa con una cuchara y pasarla a una batidora o procesador.
  7. Triturar añadiendo el caldo de verduras poco a poco hasta lograr una textura cremosa, e incorporar el yogur griego y el jugo de limón.
  8. Rectificar la sal y triturar 10 segundos más antes de servir o guardar.

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