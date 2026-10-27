Gastronomía

Cómo hacer chimichangas caseras, crujientes y llenas de sabor

Crujientes por fuera y jugosas por dentro, las chimichangas son una especialidad de inspiración mexicana que transforma una tortilla rellena en un plato dorado y contundente. Te mostramos la receta.

Por ABC Color
27 de octubre de 2026 - 13:00
Chimichangas.
Chimichangas.Shutterstock

Cómo hacer chimichangas

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Chimichangas

  • Plato: Entrada
  • Receta: mexicana

Ingredientes

  • 2 tazas de pollo cocido desmenuzado
  • 1 taza de porotos refritos
  • 1 taza de queso cheddar rallado
  • 1 cebolla pequeña picada
  • 1 tomate pequeño picado
  • 1 cucharada de aceite vegetal
  • 1 cucharadita de comino molido
  • 1 cucharadita de ají molido
  • 1 pizca de sal
  • 1 pizca de pimienta negra
  • 6 tortillas mexicanas de harina grandes
  • 2 tazas de aceite vegetal para freír
  • 1 taza de lechuga rallada
  • 1 taza de crema agria
  • 1 taza de salsa mexicana

Elaboración paso a paso

  1. Calentar 1 cucharada de aceite vegetal en una sartén a fuego medio.
  2. Sofreír la cebolla y el tomate durante 4 minutos.
  3. Añadir el pollo, los porotos refritos, el comino, el ají molido, la sal y la pimienta negra.
  4. Cocinar la mezcla durante 5 minutos, removiendo hasta integrar los ingredientes.
  5. Retirar la sartén del fuego y agregar el queso cheddar rallado.
  6. Colocar 1 porción de relleno en el centro de cada tortilla de harina.
  7. Doblar los lados de cada tortilla hacia el centro y enrollar firmemente para cerrar las chimichangas.
  8. Calentar 2 tazas de aceite vegetal en una sartén profunda a fuego medio-alto.
  9. Freír las chimichangas durante 3 minutos por cada lado, hasta que estén doradas y crujientes.
  10. Escurrir las chimichangas sobre papel absorbente.
  11. Servir las chimichangas con lechuga rallada, crema agria y salsa mexicana.

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