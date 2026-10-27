Cómo hacer chimichangas caseras, crujientes y llenas de sabor

Cómo hacer chimichangas
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Chimichangas
- Plato: Entrada
- Receta: mexicana
Ingredientes
- 2 tazas de pollo cocido desmenuzado
- 1 taza de porotos refritos
- 1 taza de queso cheddar rallado
- 1 cebolla pequeña picada
- 1 tomate pequeño picado
- 1 cucharada de aceite vegetal
- 1 cucharadita de comino molido
- 1 cucharadita de ají molido
- 1 pizca de sal
- 1 pizca de pimienta negra
- 6 tortillas mexicanas de harina grandes
- 2 tazas de aceite vegetal para freír
- 1 taza de lechuga rallada
- 1 taza de crema agria
- 1 taza de salsa mexicana
Elaboración paso a paso
- Calentar 1 cucharada de aceite vegetal en una sartén a fuego medio.
- Sofreír la cebolla y el tomate durante 4 minutos.
- Añadir el pollo, los porotos refritos, el comino, el ají molido, la sal y la pimienta negra.
- Cocinar la mezcla durante 5 minutos, removiendo hasta integrar los ingredientes.
- Retirar la sartén del fuego y agregar el queso cheddar rallado.
- Colocar 1 porción de relleno en el centro de cada tortilla de harina.
- Doblar los lados de cada tortilla hacia el centro y enrollar firmemente para cerrar las chimichangas.
- Calentar 2 tazas de aceite vegetal en una sartén profunda a fuego medio-alto.
- Freír las chimichangas durante 3 minutos por cada lado, hasta que estén doradas y crujientes.
- Escurrir las chimichangas sobre papel absorbente.
- Servir las chimichangas con lechuga rallada, crema agria y salsa mexicana.