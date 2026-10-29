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Gastronomía

En el Día Internacional del Arroz aprendé a preparar la más rica ensalada de arroz primavera

Cada 31 de octubre se celebra el Día Internacional del Arroz. Para celebrarlo te traemos una colorida, fresca y muy fácil de preparar ensalada de arroz primavera.

Por ABC Color
30 de noviembre de 2022 - 09:00
Este artículo tiene 3 años de antigüedad
Arroz primavera.
Arroz primavera.Shutterstock

Cómo hacer una ensalada de arroz primavera

Lea más: Arroz al azafrán: cómo prepararlo fácil y con mucho sabor

Ensalada de arroz primavera

  • Plato: Entrada

Ingredientes

  • Arroz largo (una tacita de arroz por persona)
  • 2 huevos duros
  • 1 taza de arvejas congeladas o en lata
  • 1 taza de choclo cocido o en lata
  • 1 locote de cada color
  • 2 tomates o 1 zanahoria
  • ½ taza de aceitunas negras
  • Aceite de oliva
  • Vinagre de manzana
  • Aceto balsámico
  • 1 diente de ajo
  • Mayonesa

Elaboración paso a paso

  1. Cocinar el arroz en una cacerola con agua y un poco de sal hasta que esté listo. Escurrir y dejar enfriar.
  2. Poner en una ensaladera y agregar los demás ingredientes.
  3. Preparar una vinagreta y condimentar a gusto. Agregar la mayonesa.
  4. Para formar el aro, colocar la ensalada en un molde savarín ligeramente aceitado. Presionar bien y, luego, desmoldar.

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