En el Día Internacional del Arroz aprendé a preparar la más rica ensalada de arroz primavera

Cómo hacer una ensalada de arroz primavera
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Ensalada de arroz primavera
- Plato: Entrada
Ingredientes
- Arroz largo (una tacita de arroz por persona)
- 2 huevos duros
- 1 taza de arvejas congeladas o en lata
- 1 taza de choclo cocido o en lata
- 1 locote de cada color
- 2 tomates o 1 zanahoria
- ½ taza de aceitunas negras
- Aceite de oliva
- Vinagre de manzana
- Aceto balsámico
- 1 diente de ajo
- Mayonesa
Elaboración paso a paso
- Cocinar el arroz en una cacerola con agua y un poco de sal hasta que esté listo. Escurrir y dejar enfriar.
- Poner en una ensaladera y agregar los demás ingredientes.
- Preparar una vinagreta y condimentar a gusto. Agregar la mayonesa.
- Para formar el aro, colocar la ensalada en un molde savarín ligeramente aceitado. Presionar bien y, luego, desmoldar.