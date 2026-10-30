Muffins especiados de queso crema y calabaza: receta fácil y resultado esponjoso

Cómo hacer muffins de calabaza y queso crema
Lea más: Queso frito crocante por fuera y fundido por dentro: cómo hacerlo
Muffins especiados de queso crema y calabaza
- Plato: Postre
Ingredientes
- 1 1/2 tazas de harina de trigo
- 1 cucharadita de bicarbonato de sodio
- 1 cucharadita de polvo de hornear
- 1 cucharadita de canela molida
- 1/2 cucharadita de jengibre molido
- 1/4 cucharadita de nuez moscada molida
- 1 pizca de sal
- 1 taza de puré de calabaza
- 3/4 taza de azúcar morena
- 1/2 taza de aceite vegetal
- 2 huevos
- 1 cucharadita de extracto de vainilla
- 200 gramos de queso crema
- 1/4 taza de azúcar glas
- 1 cucharadita de extracto de vainilla
Elaboración paso a paso
- Precalentar el horno a 180 °C y colocar capacillos en un molde para 12 muffins.
- Mezclar la harina, el bicarbonato de sodio, el polvo de hornear, la canela, el jengibre, la nuez moscada y la sal en un recipiente.
- Batir el puré de calabaza, el azúcar morena, el aceite vegetal, los huevos y el extracto de vainilla en otro recipiente hasta integrar.
- Incorporar los ingredientes secos a la mezcla de calabaza y revolver solo hasta obtener una masa homogénea.
- Batir el queso crema, el azúcar glas y el extracto de vainilla hasta conseguir una crema suave.
- Distribuir 1 cucharada de masa en cada capacillo.
- Colocar 1 cucharadita de relleno de queso crema en el centro de cada muffin.
- Cubrir el relleno con el resto de la masa, llenando cada capacillo hasta 3/4 de su capacidad.
- Hornear durante 18 a 22 minutos, hasta que un palillo insertado en la parte de masa salga limpio.
- Enfriar los muffins en el molde durante 10 minutos antes de trasladarlos a una rejilla.
Lea más: Imperdible receta de helado cremoso de banana, manteca de maní y chocolate