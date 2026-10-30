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Gastronomía

Muffins especiados de queso crema y calabaza: receta fácil y resultado esponjoso

Estos muffins de calabaza y queso crema combinan una miga húmeda y especiada con un centro suave y cremoso. Una receta sencilla para preparar en casa, ideal cuando apetece un dulce recién salido del horno.

Por ABC Color
30 de octubre de 2026 - 06:00
Muffins especiados de queso crema y calabaza.
Muffins especiados de queso crema y calabaza. Imagen ilustrativa.Shutterstock

Cómo hacer muffins de calabaza y queso crema

Lea más: Queso frito crocante por fuera y fundido por dentro: cómo hacerlo

Muffins especiados de queso crema y calabaza

  • Plato: Postre

Ingredientes

  • 1 1/2 tazas de harina de trigo
  • 1 cucharadita de bicarbonato de sodio
  • 1 cucharadita de polvo de hornear
  • 1 cucharadita de canela molida
  • 1/2 cucharadita de jengibre molido
  • 1/4 cucharadita de nuez moscada molida
  • 1 pizca de sal
  • 1 taza de puré de calabaza
  • 3/4 taza de azúcar morena
  • 1/2 taza de aceite vegetal
  • 2 huevos
  • 1 cucharadita de extracto de vainilla
  • 200 gramos de queso crema
  • 1/4 taza de azúcar glas
  • 1 cucharadita de extracto de vainilla

Elaboración paso a paso

  1. Precalentar el horno a 180 °C y colocar capacillos en un molde para 12 muffins.
  2. Mezclar la harina, el bicarbonato de sodio, el polvo de hornear, la canela, el jengibre, la nuez moscada y la sal en un recipiente.
  3. Batir el puré de calabaza, el azúcar morena, el aceite vegetal, los huevos y el extracto de vainilla en otro recipiente hasta integrar.
  4. Incorporar los ingredientes secos a la mezcla de calabaza y revolver solo hasta obtener una masa homogénea.
  5. Batir el queso crema, el azúcar glas y el extracto de vainilla hasta conseguir una crema suave.
  6. Distribuir 1 cucharada de masa en cada capacillo.
  7. Colocar 1 cucharadita de relleno de queso crema en el centro de cada muffin.
  8. Cubrir el relleno con el resto de la masa, llenando cada capacillo hasta 3/4 de su capacidad.
  9. Hornear durante 18 a 22 minutos, hasta que un palillo insertado en la parte de masa salga limpio.
  10. Enfriar los muffins en el molde durante 10 minutos antes de trasladarlos a una rejilla.

Lea más: Imperdible receta de helado cremoso de banana, manteca de maní y chocolate

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