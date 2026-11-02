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Gastronomía

Mondongo picante al estilo chino: una receta sabrosa y fácil

El mondongo picante al estilo chino transforma una preparación tradicional en un plato intenso y aromático: la textura suave de la tripa se combina con ají, especias y sabores orientales para lograr una receta sencilla pero llena de carácter.

Por ABC Color
02 de noviembre de 2026 - 06:00
Mondongo estofado picante de Sichuan.
Mondongo estofado picante de Sichuan.Shutterstock

Cómo hacer mondongo picante estilo chino

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Mondongo estofado picante de Sichuan.

  • Plato: Entrada
  • Receta: china

Ingredientes

  • 1 kilogramo de mondongo
  • 2 litros de agua
  • 2 cucharadas de aceite vegetal
  • 3 cucharadas de pasta de ají picante
  • 2 cucharadas de ajíes secos
  • 1 cucharada de granos de pimienta
  • 4 dientes de ajo
  • 1 trozo de jengibre
  • 3 cebollitas de hoja
  • 2 cucharadas de salsa de soja
  • 1 cucharada de salsa de soja oscura
  • 1 cucharada de vino de cocina chino
  • 1 cucharadita de azúcar
  • 1 cucharadita de sal
  • 2 hojas de laurel
  • 1 rama de canela
  • 2 unidades de anís estrellado
  • 1 cucharada de maicena
  • 3 cucharadas de agua fría
  • 1 cucharada de cilantro fresco

Elaboración paso a paso

  1. Lavar el mondongo bajo agua fría y frotarlo con sal.
  2. Cortar el mondongo en tiras de 4 centímetros.
  3. Hervir el mondongo en 2 litros de agua durante 15 minutos.
  4. Escurrir el mondongo y desechar el agua de cocción.
  5. Calentar el aceite vegetal en una olla a fuego medio.
  6. Añadir los ajíes secos, los granos de pimienta, el ajo, el jengibre y las cebollitas.
  7. Sofreír los aromáticos durante 2 minutos.
  8. Incorporar la pasta picante y cocinar durante 1 minuto.
  9. Agregar el mondongo, la salsa de soja, la salsa de soja oscura, el vino de cocina chino, el azúcar, la sal, las hojas de laurel, la canela y el anís estrellado.
  10. Verter 1 litro de agua y llevar la preparación a ebullición.
  11. Cocinar el mondongo a fuego bajo durante 1 hora y 30 minutos.
  12. Mezclar la maicena con 3 cucharadas de agua fría.
  13. Añadir la mezcla de maicena al estofado y remover hasta espesar la salsa.
  14. Servir el mondongo estofado y espolvorear el cilantro fresco.

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