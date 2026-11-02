Mondongo picante al estilo chino: una receta sabrosa y fácil

Cómo hacer mondongo picante estilo chino
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Mondongo estofado picante de Sichuan.
- Plato: Entrada
- Receta: china
Ingredientes
- 1 kilogramo de mondongo
- 2 litros de agua
- 2 cucharadas de aceite vegetal
- 3 cucharadas de pasta de ají picante
- 2 cucharadas de ajíes secos
- 1 cucharada de granos de pimienta
- 4 dientes de ajo
- 1 trozo de jengibre
- 3 cebollitas de hoja
- 2 cucharadas de salsa de soja
- 1 cucharada de salsa de soja oscura
- 1 cucharada de vino de cocina chino
- 1 cucharadita de azúcar
- 1 cucharadita de sal
- 2 hojas de laurel
- 1 rama de canela
- 2 unidades de anís estrellado
- 1 cucharada de maicena
- 3 cucharadas de agua fría
- 1 cucharada de cilantro fresco
Elaboración paso a paso
- Lavar el mondongo bajo agua fría y frotarlo con sal.
- Cortar el mondongo en tiras de 4 centímetros.
- Hervir el mondongo en 2 litros de agua durante 15 minutos.
- Escurrir el mondongo y desechar el agua de cocción.
- Calentar el aceite vegetal en una olla a fuego medio.
- Añadir los ajíes secos, los granos de pimienta, el ajo, el jengibre y las cebollitas.
- Sofreír los aromáticos durante 2 minutos.
- Incorporar la pasta picante y cocinar durante 1 minuto.
- Agregar el mondongo, la salsa de soja, la salsa de soja oscura, el vino de cocina chino, el azúcar, la sal, las hojas de laurel, la canela y el anís estrellado.
- Verter 1 litro de agua y llevar la preparación a ebullición.
- Cocinar el mondongo a fuego bajo durante 1 hora y 30 minutos.
- Mezclar la maicena con 3 cucharadas de agua fría.
- Añadir la mezcla de maicena al estofado y remover hasta espesar la salsa.
- Servir el mondongo estofado y espolvorear el cilantro fresco.
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