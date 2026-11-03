Cómo hacer chinchulines crujientes: claves para que queden dorados

Cómo hacer chinchulines crujientes
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Chinchulines crujientes
- Plato: Entrada
Ingredientes
- 1 kilogramo de chinchulines de vaca
- 2 tazas de agua
- 1 taza de leche
- 2 limones
- 2 dientes de ajo
- 1 cucharadita de sal fina
- 1 cucharadita de pimienta negra
- 1 cucharadita de orégano seco
Elaboración paso a paso
- Lavar los chinchulines con abundante agua fría para retirar impurezas.
- Colocar los chinchulines en un recipiente profundo con el agua, la leche y el jugo de 1 limón durante 30 minutos para desflemar.
- Escurrir los chinchulines y cortarlos en trozos de 10 a 15 centímetros.
- Mezclar la sal, la pimienta, el orégano y los dientes de ajo picados en un bol pequeño.
- Condimentar la carne con la mezcla de especias y el jugo del otro limón.
- Calentar la parrilla a fuego medio o el horno a 200 °C.
- Cocinar los chinchulines durante 45 minutos por el primer lado hasta que adquieran un tono dorado.
- Dar vuelta los chinchulines y cocinar por 30 minutos adicionales hasta lograr una textura crujiente.
- Servir inmediatamente con gajos de limón al gusto.
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