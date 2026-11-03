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Gastronomía

Cómo hacer chinchulines crujientes: claves para que queden dorados

Los chinchulines crujientes, dorados por fuera y tiernos por dentro, te van a encantar. El secreto está en limpiarlos bien, controlar el fuego y darles tiempo para lograr esa textura irresistible.

Por ABC Color
03 de noviembre de 2026 - 13:00
Chinchulines crujientes.
Chinchulines crujientes.Shutterstock

Cómo hacer chinchulines crujientes

Lea más: Cómo hacer chimichangas caseras, crujientes y llenas de sabor

Chinchulines crujientes

  • Plato: Entrada

Ingredientes

  • 1 kilogramo de chinchulines de vaca
  • 2 tazas de agua
  • 1 taza de leche
  • 2 limones
  • 2 dientes de ajo
  • 1 cucharadita de sal fina
  • 1 cucharadita de pimienta negra
  • 1 cucharadita de orégano seco

Elaboración paso a paso

  1. Lavar los chinchulines con abundante agua fría para retirar impurezas.
  2. Colocar los chinchulines en un recipiente profundo con el agua, la leche y el jugo de 1 limón durante 30 minutos para desflemar.
  3. Escurrir los chinchulines y cortarlos en trozos de 10 a 15 centímetros.
  4. Mezclar la sal, la pimienta, el orégano y los dientes de ajo picados en un bol pequeño.
  5. Condimentar la carne con la mezcla de especias y el jugo del otro limón.
  6. Calentar la parrilla a fuego medio o el horno a 200 °C.
  7. Cocinar los chinchulines durante 45 minutos por el primer lado hasta que adquieran un tono dorado.
  8. Dar vuelta los chinchulines y cocinar por 30 minutos adicionales hasta lograr una textura crujiente.
  9. Servir inmediatamente con gajos de limón al gusto.

Lea más: Entraña a la parrilla: los trucos para que te quede muy sabrosa

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