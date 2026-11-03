Día Mundial del Sándwich: 3 combinaciones que tenés que conocer

Cómo hacer un sándwich de queso grillado
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Sándwich de queso grillado
- Plato: Entrada
- Para: Para 1 persona
Ingredientes
- 2 rebanadas de pan de masa madre
- 40 gramos de queso gruyère rallado
- 40 gramos de queso cheddar maduro rallado
- 10 gramos de manteca
- 5 gramos de mostaza dijon
- 5 gramos de cebolla caramelizada
- 10 gramos de rúcula
- 5 mililitros de aceite de oliva
- 1 gramos de pimienta negra molida
- 1 gramos de sal
- 150 mililitros de vino blanco seco
Elaboración paso a paso
- Rallar el queso gruyère y el queso cheddar.
- Untar la mostaza dijon en 1 cara de 1 rebanada de pan de masa madre.
- Distribuir la cebolla caramelizada sobre la mostaza dijon.
- Repartir el queso rallado sobre la cebolla caramelizada.
- Añadir la rúcula y sazonar con 1 gramos de sal y 1 gramos de pimienta negra molida. Cerrar el sándwich con la otra rebanada de pan.
- Untar la manteca por el exterior de ambas caras del sándwich.
- Calentar una sartén a fuego medio y añadir 5 mililitros de aceite de oliva.
- Dorar el sándwich 3 minutos por el primer lado.
- Dar la vuelta y dorar 3 minutos por el segundo lado.
- Bajar el fuego y cocinar 2 minutos más por lado hasta que el queso se funda.
- Reposar 1 minuto, cortar y servir con vino blanco seco.
Cómo hacer un sándwich Reuben
Sándwich Reuben
- Plato: Plato principal
- Receta: estadounidense
Ingredientes
- 2 rebanadas de pan de centeno
- 6 lonchas de carne en conserva
- 2 lonchas de queso suizo
- 4 cucharadas de chucrut
- 2 cucharadas de aderezo ruso
- 1 cucharada de manteca
Elaboración paso a paso
- Escurrir el chucrut y reservar.
- Untar 2 unidades de rebanada de pan de centeno con 2 cucharadas de aderezo ruso por un solo lado.
- Colocar 1 loncha de queso suizo sobre el lado con aderezo de 1 rebanada de pan de centeno.
- Añadir 6 lonchas de carne en conserva y 4 cucharadas de chucrut.
- Cubrir con 1 loncha de queso suizo y cerrar con la otra unidad de rebanada de pan de centeno, dejando el aderezo hacia adentro.
- Untar 1 cucharada de manteca por fuera del sándwich, repartiendo entre ambas caras.
- Tostar en una sartén a fuego medio hasta dorar 1 lado y fundir parcialmente el queso.
- Voltear y tostar el otro lado hasta dorar y fundir el queso por completo.
- Retirar, reposar 1 minuto y cortar.
Cómo hacer un sándwich de helado
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Sándwich de helado
- Plato: Postre
Ingredientes
- 12 unidades de cookie con chispas de chocolate
- 500 mililitros de helado de menta granizada
- 200 gramos de chocolate para fundir
- 30 gramos de manteca
Elaboración paso a paso
- Retirar el helado de menta granizada del congelador y dejar ablandar a temperatura ambiente durante 10 minutos.
- Forrar una fuente rectangular con papel manteca o papel film.
- Colocar el helado ablandado en la fuente y distribuir en una capa uniforme de aproximadamente 3 centímetros de grosor.
- Llevar la fuente al congelador y dejar solidificar el helado durante 60 minutos.
- Disponer 6 cookies con chispas de chocolate boca abajo sobre una bandeja.
- Cortar porciones de helado del tamaño de cada cookie y colocarlas sobre las cookies de la bandeja.
- Cubrir cada porción de helado con otra cookie presionando suavemente para formar 6 sándwiches de helado.
- Llevar los sándwiches al congelador durante 30 minutos para que tomen firmeza.
- Picar el chocolate para fundir en trozos pequeños.
- Colocar el chocolate picado y la manteca en un bol apto para microondas.
- Fundir el chocolate en el microondas en intervalos de 20 segundos, mezclando entre cada intervalo hasta obtener una mezcla lisa.
- Dejar entibiar el chocolate fundido durante 5 minutos.
- Sumergir parcialmente cada sándwich de helado en el chocolate fundido, dejando escurrir el excedente.
- Colocar los sándwiches bañados sobre una bandeja con papel manteca.
- Llevar nuevamente los sándwiches al congelador durante al menos 15 minutos antes de servir.