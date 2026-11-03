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Gastronomía

Día Mundial del Sándwich: 3 combinaciones que tenés que conocer

Cada 3 de noviembre se celebra el Día Mundial del Sándwich. Para celebrarlo seleccionamos tres recetas que seguramente vas a apreciar.

Por ABC Color
03 de noviembre de 2026 - 06:00
Sándwiches variados.
Sándwiches variados.Shutterstock

Cómo hacer un sándwich de queso grillado

Lea más: Día Mundial del Pan: 5 beneficios de consumir pan de masa madre

Sándwich de queso grillado.
Sándwich de queso grillado.

Sándwich de queso grillado

  • Plato: Entrada
  • Para: Para 1 persona

Ingredientes

  • 2 rebanadas de pan de masa madre
  • 40 gramos de queso gruyère rallado
  • 40 gramos de queso cheddar maduro rallado
  • 10 gramos de manteca
  • 5 gramos de mostaza dijon
  • 5 gramos de cebolla caramelizada
  • 10 gramos de rúcula
  • 5 mililitros de aceite de oliva
  • 1 gramos de pimienta negra molida
  • 1 gramos de sal
  • 150 mililitros de vino blanco seco

Elaboración paso a paso

  1. Rallar el queso gruyère y el queso cheddar.
  2. Untar la mostaza dijon en 1 cara de 1 rebanada de pan de masa madre.
  3. Distribuir la cebolla caramelizada sobre la mostaza dijon.
  4. Repartir el queso rallado sobre la cebolla caramelizada.
  5. Añadir la rúcula y sazonar con 1 gramos de sal y 1 gramos de pimienta negra molida. Cerrar el sándwich con la otra rebanada de pan.
  6. Untar la manteca por el exterior de ambas caras del sándwich.
  7. Calentar una sartén a fuego medio y añadir 5 mililitros de aceite de oliva.
  8. Dorar el sándwich 3 minutos por el primer lado. 
  9. Dar la vuelta y dorar 3 minutos por el segundo lado.
  10. Bajar el fuego y cocinar 2 minutos más por lado hasta que el queso se funda.
  11. Reposar 1 minuto, cortar y servir con vino blanco seco.

Cómo hacer un sándwich Reuben

Sándwich Reuben.
Sándwich Reuben.

Sándwich Reuben

  • Plato: Plato principal
  • Receta: estadounidense

Ingredientes

  • 2 rebanadas de pan de centeno
  • 6 lonchas de carne en conserva
  • 2 lonchas de queso suizo
  • 4 cucharadas de chucrut
  • 2 cucharadas de aderezo ruso
  • 1 cucharada de manteca

Elaboración paso a paso

  1. Escurrir el chucrut y reservar.
  2. Untar 2 unidades de rebanada de pan de centeno con 2 cucharadas de aderezo ruso por un solo lado.
  3. Colocar 1 loncha de queso suizo sobre el lado con aderezo de 1 rebanada de pan de centeno.
  4. Añadir 6 lonchas de carne en conserva y 4 cucharadas de chucrut.
  5. Cubrir con 1 loncha de queso suizo y cerrar con la otra unidad de rebanada de pan de centeno, dejando el aderezo hacia adentro.
  6. Untar 1 cucharada de manteca por fuera del sándwich, repartiendo entre ambas caras.
  7. Tostar en una sartén a fuego medio hasta dorar 1 lado y fundir parcialmente el queso.
  8. Voltear y tostar el otro lado hasta dorar y fundir el queso por completo.
  9. Retirar, reposar 1 minuto y cortar.

Cómo hacer un sándwich de helado

Lea más: Día Internacional del Bacon: cuándo es, y el secreto para usarlo en tus preparaciones

Sándwich de helado.
Sándwich de helado.

Sándwich de helado

  • Plato: Postre

Ingredientes

  • 12 unidades de cookie con chispas de chocolate
  • 500 mililitros de helado de menta granizada
  • 200 gramos de chocolate para fundir
  • 30 gramos de manteca

Elaboración paso a paso

  1. Retirar el helado de menta granizada del congelador y dejar ablandar a temperatura ambiente durante 10 minutos.
  2. Forrar una fuente rectangular con papel manteca o papel film.
  3. Colocar el helado ablandado en la fuente y distribuir en una capa uniforme de aproximadamente 3 centímetros de grosor.
  4. Llevar la fuente al congelador y dejar solidificar el helado durante 60 minutos.
  5. Disponer 6 cookies con chispas de chocolate boca abajo sobre una bandeja.
  6. Cortar porciones de helado del tamaño de cada cookie y colocarlas sobre las cookies de la bandeja.
  7. Cubrir cada porción de helado con otra cookie presionando suavemente para formar 6 sándwiches de helado.
  8. Llevar los sándwiches al congelador durante 30 minutos para que tomen firmeza.
  9. Picar el chocolate para fundir en trozos pequeños.
  10. Colocar el chocolate picado y la manteca en un bol apto para microondas.
  11. Fundir el chocolate en el microondas en intervalos de 20 segundos, mezclando entre cada intervalo hasta obtener una mezcla lisa.
  12. Dejar entibiar el chocolate fundido durante 5 minutos.
  13. Sumergir parcialmente cada sándwich de helado en el chocolate fundido, dejando escurrir el excedente.
  14. Colocar los sándwiches bañados sobre una bandeja con papel manteca.
  15. Llevar nuevamente los sándwiches al congelador durante al menos 15 minutos antes de servir.

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