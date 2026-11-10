Cómo preparar sabrosos filetes de repollo especiado al horno

Cómo hacer filetes de repollo especiado al horno
Lea más: Beneficios de consumir repollo morado y tres formas fáciles de prepararlo
Filetes de repollo al horno
- Plato: Entrada
Ingredientes
- 1 repollo blanco o morado mediano
- 3 cucharadas de aceite de oliva
- 1 cucharadita de pimentón dulce
- 1/2 cucharadita de ajo en polvo
- 1/2 cucharadita de comino en polvo
- 1/2 cucharadita de sal
- 1/4 cucharadita de pimienta negra molida
Elaboración paso a paso
- Precalentar el horno a 200 °C y preparar una bandeja con papel vegetal.
- Retirar las hojas exteriores dañadas del repollo.
- Cortar el repollo en filetes gruesos de unos 2 centímetros de grosor manteniendo el tronco central para que no se desarmen.
- Mezclar en un tazón pequeño el aceite de oliva, el pimentón, el ajo en polvo, el comino, la sal y la pimienta negra.
- Colocar los filetes de repollo sobre la bandeja de horno sin encimarlos.
- Pincelar ambos lados de los filetes con la mezcla de aceite y especias.
- Hornear durante 25 a 30 minutos hasta que los bordes estén dorados y el centro tierno.
- Servir de inmediato.