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Gastronomía

Cómo preparar sabrosos filetes de repollo especiado al horno

Los filetes de repollo al horno convierten una verdura sencilla en un plato especiado y dorado. Con pocos ingredientes y una preparación fácil, son una opción sabrosa para servir como acompañamiento o plato principal.

Por ABC Color
10 de noviembre de 2026 - 06:00
Filete de repollo especiado al horno.
Filete de repollo especiado al horno.Shutterstock

Cómo hacer filetes de repollo especiado al horno

Lea más: Beneficios de consumir repollo morado y tres formas fáciles de prepararlo

Filetes de repollo al horno

  • Plato: Entrada

Ingredientes

  • 1 repollo blanco o morado mediano
  • 3 cucharadas de aceite de oliva
  • 1 cucharadita de pimentón dulce
  • 1/2 cucharadita de ajo en polvo
  • 1/2 cucharadita de comino en polvo
  • 1/2 cucharadita de sal
  • 1/4 cucharadita de pimienta negra molida

Elaboración paso a paso

  1. Precalentar el horno a 200 °C y preparar una bandeja con papel vegetal.
  2. Retirar las hojas exteriores dañadas del repollo.
  3. Cortar el repollo en filetes gruesos de unos 2 centímetros de grosor manteniendo el tronco central para que no se desarmen.
  4. Mezclar en un tazón pequeño el aceite de oliva, el pimentón, el ajo en polvo, el comino, la sal y la pimienta negra.
  5. Colocar los filetes de repollo sobre la bandeja de horno sin encimarlos.
  6. Pincelar ambos lados de los filetes con la mezcla de aceite y especias.
  7. Hornear durante 25 a 30 minutos hasta que los bordes estén dorados y el centro tierno.
  8. Servir de inmediato.

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