Tzatziki: la receta griega de pepino y yogur que podés hacer en casa

Cómo hacer tzatziki
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Se sirve con panes planos como pita, o bien con verduras crudas en tiritas. También es una excelente salsa para acompañar una suprema de pollo a la plancha.
Tzatziki (Salsa de pepino y yogur griego)
- Receta: chipriota
Ingredientes
- 2 yogures espesos y cremosos
- 1 diente de ajo
- ½ limón (el jugo)
- 1 pepino
- Hojas de menta fresca
- Aceite de oliva virgen
- Sal y pimienta
Elaboración paso a paso
- Pelar y lavar el pepino. Pasarlo por un rallador y la pulpa obtenida se pone a escurrir en un colador, para que suelte su jugo.
- En un bol, colocar los yogures, el diente de ajo muy picado, el jugo de limón, el aceite, las hojas de menta lavadas, secadas y muy picadas, sal y pimienta a gusto. Batir bien la mezcla con un tenedor.
- Escurrir el pepino rallado y agregar a la pasta anterior, batiendo nuevamente para que quede una crema homogénea.
- Mantener en la heladera hasta el momento de servir.
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