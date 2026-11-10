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Gastronomía

Tzatziki: la receta griega de pepino y yogur que podés hacer en casa

Receta de tzatziki, una salsa de pepino y yogur griego, típica de las gastronomías turca y griega.

Por ABC Color
01 de mayo de 2023 - 16:33
Este artículo tiene 3 años de antigüedad
Tzatziki.
Tzatziki.Shutterstock

Cómo hacer tzatziki

Lea más: Receta turca de falafel de garbanzo

Se sirve con panes planos como pita, o bien con verduras crudas en tiritas. También es una excelente salsa para acompañar una suprema de pollo a la plancha.

Tzatziki (Salsa de pepino y yogur griego)

  • Receta: chipriota

Ingredientes

  • 2 yogures espesos y cremosos
  • 1 diente de ajo
  • ½ limón (el jugo)
  • 1 pepino
  • Hojas de menta fresca
  • Aceite de oliva virgen
  • Sal y pimienta

Elaboración paso a paso

  1. Pelar y lavar el pepino. Pasarlo por un rallador y la pulpa obtenida se pone a escurrir en un colador, para que suelte su jugo.
  2. En un bol, colocar los yogures, el diente de ajo muy picado, el jugo de limón, el aceite, las hojas de menta lavadas, secadas y muy picadas, sal y pimienta a gusto. Batir bien la mezcla con un tenedor.
  3. Escurrir el pepino rallado y agregar a la pasta anterior, batiendo nuevamente para que quede una crema homogénea.
  4. Mantener en la heladera hasta el momento de servir.

Lea más: Desayuno turco

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