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Gastronomía

Gazpacho andaluz: cómo preparar esta clásica sopa fría española

El gazpacho andaluz convierte tomate, pepino, pimiento, ajo, pan, aceite y vinagre en una sopa fría, sencilla y refrescante. Su preparación requiere pocos pasos y ofrece una forma práctica de aprovechar verduras frescas.

Por ABC Color
11 de noviembre de 2026 - 13:00
Gazpacho andaluz.
Gazpacho andaluz.Shutterstock

Cómo hacer un gazpacho andaluz

Lea más: Relleno de coliflor y zucchini: cómo preparar uno ideal para tartas

Gazpacho andaluz

  • Plato: Entrada
  • Receta: española

Ingredientes

  • 1 kilogramo de tomates maduros
  • 1 pepino
  • 1 pimiento verde
  • 1 diente de ajo
  • 2 cucharadas de vinagre de Jerez
  • 4 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
  • Sal al gusto
  • Agua fría (opcional)

Elaboración paso a paso

  1. Lavar bien todas las verduras. Pelar el pepino y cortar el pimiento en trozos grandes. Trocear los tomates y quitar las semillas si se prefiere.
  2. Colocar todos los ingredientes en una licuadora, junto con el diente de ajo, el vinagre y la sal. Licuar hasta obtener una mezcla suave. Si se prefiere una textura más líquida, añadir agua fría al gusto.
  3. Dejar reposar el gazpacho en la heladera durante al menos dos horas antes de servirlo bien frío. Acompañar con crutones o rodajas de pepino para un toque crujiente.

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