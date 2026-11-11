Gazpacho andaluz: cómo preparar esta clásica sopa fría española

Cómo hacer un gazpacho andaluz
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Gazpacho andaluz
- Plato: Entrada
- Receta: española
Ingredientes
- 1 kilogramo de tomates maduros
- 1 pepino
- 1 pimiento verde
- 1 diente de ajo
- 2 cucharadas de vinagre de Jerez
- 4 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
- Sal al gusto
- Agua fría (opcional)
Elaboración paso a paso
- Lavar bien todas las verduras. Pelar el pepino y cortar el pimiento en trozos grandes. Trocear los tomates y quitar las semillas si se prefiere.
- Colocar todos los ingredientes en una licuadora, junto con el diente de ajo, el vinagre y la sal. Licuar hasta obtener una mezcla suave. Si se prefiere una textura más líquida, añadir agua fría al gusto.
- Dejar reposar el gazpacho en la heladera durante al menos dos horas antes de servirlo bien frío. Acompañar con crutones o rodajas de pepino para un toque crujiente.