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Gastronomía

Budín de naranja y jengibre: una receta aromática para la merienda

Receta de budín de naranja y jengibre, para el desayuno o la merienda. El budín o pastel de naranja y jengibre es esponjoso y despide un aroma delicioso. ¡A disfrutar!

Por ABC Color
02 de febrero de 2022 - 16:41
Este artículo tiene 4 años de antigüedad
Budín de naranja.
Budín de naranja.Zulfiska

Cómo hacer un budín de naranja y jengibre

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Una receta que encantará a chicos y grandes.

Budín de naranja y jengibre

  • Plato: Merienda

Ingredientes

  • 1½ tazas de harina 0000
  • 2 cucharaditas de polvo de hornear
  • 1 taza de yogur natural bajo en grasa o yogur griego o queso ricota
  • 1¼ tazas de azúcar, dividida
  • 3 huevos
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • ½ cucharadita de jengibre en polvo o 1 cucharada de jengibre fresco, pelado y rallado
  • 1 cucharada de ralladura de naranja
  • 1/3 taza de aceite de girasol
  • ¼ taza más 2 cucharadas de jugo de naranja fresco
  • 1 taza de azúcar impalpable

Elaboración paso a paso

  1. Precalentar el horno a 180 ° C. Enmantecar y enharinar el molde o utilizar un molde de siliconas.
  2. Combinar la harina y el polvo de hornear en un bol mediano.
  3. Batir el yogur o la ricota con 1 taza de azúcar, los huevos, la vainilla, el jengibre, la cáscara de naranja y el aceite.
  4. Agregar lentamente la mezcla de harina e incorporarla a la masa.
  5. Verter la masa en el molde preparado y hornear por unos 50 minutos, hasta que un al introducir un palillo en el centro este salga limpio y seco.
  6. Colocar 1/4 taza de jugo de naranja fresco y 1/4 taza de azúcar restante en una cacerola pequeña. Calentar hasta que el azúcar se disuelva.
  7. Cuando el budín esté listo, dejar enfriar durante 10 minutos. Colocarlo en una rejilla de alambre. Mientras aún está caliente, hacer agujeros en la parte superior y verter la mezcla de naranja, dejando que penetre.
  8. Combinar el azúcar en polvo y las 2 cdas. de jugo de naranja restantes, revolviendo hasta que quede suave. Cuando el budín esté frío, rociarlo con el glaseado.

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