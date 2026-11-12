Budín de naranja y jengibre: una receta aromática para la merienda

Cómo hacer un budín de naranja y jengibre
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Una receta que encantará a chicos y grandes.
Budín de naranja y jengibre
- Plato: Merienda
Ingredientes
- 1½ tazas de harina 0000
- 2 cucharaditas de polvo de hornear
- 1 taza de yogur natural bajo en grasa o yogur griego o queso ricota
- 1¼ tazas de azúcar, dividida
- 3 huevos
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- ½ cucharadita de jengibre en polvo o 1 cucharada de jengibre fresco, pelado y rallado
- 1 cucharada de ralladura de naranja
- 1/3 taza de aceite de girasol
- ¼ taza más 2 cucharadas de jugo de naranja fresco
- 1 taza de azúcar impalpable
Elaboración paso a paso
- Precalentar el horno a 180 ° C. Enmantecar y enharinar el molde o utilizar un molde de siliconas.
- Combinar la harina y el polvo de hornear en un bol mediano.
- Batir el yogur o la ricota con 1 taza de azúcar, los huevos, la vainilla, el jengibre, la cáscara de naranja y el aceite.
- Agregar lentamente la mezcla de harina e incorporarla a la masa.
- Verter la masa en el molde preparado y hornear por unos 50 minutos, hasta que un al introducir un palillo en el centro este salga limpio y seco.
- Colocar 1/4 taza de jugo de naranja fresco y 1/4 taza de azúcar restante en una cacerola pequeña. Calentar hasta que el azúcar se disuelva.
- Cuando el budín esté listo, dejar enfriar durante 10 minutos. Colocarlo en una rejilla de alambre. Mientras aún está caliente, hacer agujeros en la parte superior y verter la mezcla de naranja, dejando que penetre.
- Combinar el azúcar en polvo y las 2 cdas. de jugo de naranja restantes, revolviendo hasta que quede suave. Cuando el budín esté frío, rociarlo con el glaseado.
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