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Gastronomía

Dieta mediterránea: por qué es tan saludable y cuáles son sus beneficios

Cada 13 de noviembre se recordaba anteriormente la importancia de la dieta mediterránea y sus beneficios para la salud. Sin embargo, desde 2025, la ONU estableció oficialmente el 16 de noviembre como Día Internacional de la Dieta Mediterránea, una fecha que reconoce también su valor cultural y su aporte a la sostenibilidad.

Por ABC Color
13 de noviembre de 2024 - 07:00
Este artículo tiene 1 año de antigüedad
La dieta mediterránea es famosa por su capacidad de reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares, mejorar la longevidad y contribuir al bienestar general.
La dieta mediterránea es famosa por su capacidad de reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares, mejorar la longevidad y contribuir al bienestar general.MarianVejcik

La celebración del Día Mundial de la Dieta Mediterránea tiene como objetivo principal difundir los numerosos beneficios para la salud asociados con este tipo de alimentación. La dieta mediterránea es famosa por su capacidad de reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares, mejorar la longevidad y contribuir al bienestar general.

Fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en 2010, destacando su valor no solo nutricional, sino también cultural y social.

Lea más: Dieta antiinflamatoria: qué comer para reducir el estrés y la fatiga

La dieta mediterránea es un modelo de alimentación inspirado en las costumbres culinarias de los países que rodean el mar Mediterráneo, como Grecia, Italia y España.

Se caracteriza por el consumo abundante de frutas, verduras, legumbres, cereales integrales, frutos secos y aceite de oliva como principal fuente de grasa.

También incluye pescado y mariscos con regularidad, cantidades moderadas de lácteos y un consumo limitado de carnes rojas, embutidos y productos ultraprocesados.

Más que una dieta para adelgazar, es un estilo de alimentación variado y equilibrado que promueve la salud y se asocia con un menor riesgo de enfermedades cardiovasculares y metabólicas, además de favorecer la longevidad.

Beneficios de la dieta mediterránea

  • Salud cardiovascular: rica en ácidos grasos monoinsaturados, principalmente del aceite de oliva, y fibra, lo que contribuye a mantener un corazón sano.
  • Prevención de enfermedades crónicas: está relacionada con un menor riesgo de diabetes tipo 2, ciertos tipos de cáncer y enfermedades neurodegenerativas.
  • Control de peso: al enfocarse en el consumo de alimentos frescos y naturales, ayuda en la gestión efectiva del peso corporal.
  • Bienestar mental: hay investigaciones que sugieren una relación entre la dieta mediterránea y la reducción del riesgo de depresión y deterioro cognitivo.

Lea más: Día Mundial del Maní: cuáles son sus beneficios para la salud y quiénes deben evitarlo

Dieta mediterránea
Dieta mediterránea

Ejemplo de dieta mediterránea

La clave de la dieta mediterránea radica en el equilibrio y la frescura. Aquí va un sencillo ejemplo de un día de comida al estilo mediterráneo:

  • Desayuno: yogur natural con frutas frescas y un puñado de frutos secos, acompañado de un café o té.
  • Almuerzo: ensalada de quinoa con tomates cherry, pepino, aceitunas, queso feta, y un aderezo de aceite de oliva y limón. Acompañada de pan integral.
Dieta mediterránea
Dieta mediterránea
  • Cena: pescado al horno con hierbas (como el romero y el tomillo), servido con una guarnición de verduras asadas y un poco de arroz integral.
  • Snack: fruta fresca o un puñado de almendras.

Lea más: Tzatziki: la receta griega de pepino y yogur que podés hacer en casa

El Día Mundial de la Dieta Mediterránea no solo celebra una manera de alimentarse, sino que también fomenta una forma de vida que honra la salud comunitaria, la biodiversidad, y el respeto por los productos de temporada y locales. Al participar en esta celebración, contribuimos a mantener vivas estas tradiciones para las generaciones futuras.

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