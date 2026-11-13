Clafoutis de manzana: el postre francés que tenés que probar

Cómo hacer clafoutis de manzana
Lea más: No te podés perder esta receta de clafoutis de cerezas, un postre de lujo
Clafoutis de manzana
- Plato: Postre
Ingredientes
- 4 manzanas rojas grandes
- 1 limón (el jugo)
- 120 gramos de manteca derretida
- 3 huevos
- 1 yema de huevo
- 150 gramos de azúcar
- 150 gramos de harina 0000
- 1 cucharada de polvo de hornear (7 gramos)
- 125 centímetros cúbicos de leche
- 1 cucharadita de canela molida
- 1 cucharada de esencia de vainilla
Para pintar la tarta:
- 2 cucharadas de mermelada damasco o manzana (40 gramos)
- 1 cucharadita de agua tibia
Elaboración paso a paso
- Pelar las manzanas y cortarlas en tajadas. Bañarlas con el jugo de limón para evitar que se oxiden.
- Batir los huevos y la yema. Agregar la manteca derretida, leche, harina, polvo de hornear, azúcar, esencia de vainilla y canela. Mezclar bien con un batidor manual hasta unificar todos los ingredientes.
- Disponer las manzanas en el fondo de una tartera, engrasada con manteca. Distribuir la mezcla por encima, con mucho cuidado.
- Hornear a 190 °C por 30 a 35 minutos aproximadamente hasta que la preparación cuaje y se dore levemente.
- Enfriar la tarta, invertir para desmoldar y pincelar con la mermelada diluida con agua tibia.
Lea más: No te pierdas este pastel enrejado de ciruelas y jengibre