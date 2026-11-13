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Gastronomía

Clafoutis de manzana: el postre francés que tenés que probar

Receta de clafoutis de manzana, sabroso y muy fácil de hacer. si se elabora con almidón de maíz reemplazando la harina, esta receta es apta para celíacos.

Por ABC Color
14 de diciembre de 2021 - 15:44
Este artículo tiene 4 años de antigüedad
Clafoutis de manzana.
Clafoutis de manzana.Shutterstock

Cómo hacer clafoutis de manzana

Lea más: No te podés perder esta receta de clafoutis de cerezas, un postre de lujo

Clafoutis de manzana

  • Plato: Postre

Ingredientes

  • 4 manzanas rojas grandes
  • 1 limón (el jugo)
  • 120 gramos de manteca derretida
  • 3 huevos
  • 1 yema de huevo
  • 150 gramos de azúcar
  • 150 gramos de harina 0000
  • 1 cucharada de polvo de hornear (7 gramos)
  • 125 centímetros cúbicos de leche
  • 1 cucharadita de canela molida
  • 1 cucharada de esencia de vainilla

Para pintar la tarta:

  • 2 cucharadas de mermelada damasco o manzana (40 gramos)
  • 1 cucharadita de agua tibia

Elaboración paso a paso

  1. Pelar las manzanas y cortarlas en tajadas. Bañarlas con el jugo de limón para evitar que se oxiden.
  2. Batir los huevos y la yema. Agregar la manteca derretida, leche, harina, polvo de hornear, azúcar, esencia de vainilla y canela. Mezclar bien con un batidor manual hasta unificar todos los ingredientes.
  3. Disponer las manzanas en el fondo de una tartera, engrasada con manteca. Distribuir la mezcla por encima, con mucho cuidado.
  4. Hornear a 190 °C por 30 a 35 minutos aproximadamente hasta que la preparación cuaje y se dore levemente.
  5. Enfriar la tarta, invertir para desmoldar y pincelar con la mermelada diluida con agua tibia.

Lea más: No te pierdas este pastel enrejado de ciruelas y jengibre

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