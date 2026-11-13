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Gastronomía

Cookies de avena y miel: una receta fácil para preparar en casa

Receta de cookies de avena y miel para la merienda. A los chicos les encanta.

Por ABC Color
10 de marzo de 2023 - 16:15
Este artículo tiene 3 años de antigüedad
Cookies de avena y miel.
Cookies de avena y miel.Shutterstock

Cómo hacer cookies de avena y miel

Lea más: Que no te falten estas cookies de avena y cacao

Cookies de avena y miel

  • Plato: Postre
  • Para: Para 4 docenas

Ingredientes

  • 500 gramos de harina leudante
  • 250 gramos de harina de salvado
  • 300 gramos de avena
  • 200 gramos de margarina
  • 200 gramos de azúcar (para diabéticos, reemplazar el azúcar y la miel por 5 cucharadas de edulcorante en polvo para cocción)
  • 3 huevos
  • 2 cucharadas de miel de abejas
  • 2 cucharadas de canela
  • 2 cucharadas de esencia de vainilla
  • 1 cucharadita de sal fina
  • 400 centímetros cúbicos de leche

Elaboración paso a paso

  1. Mezclar la harina leudante, el salvado de trigo, la avena y la sal, y formar una corona en la mesada.
  2. En el centro colocar la margarina blanda, el azúcar, los huevos, la miel, la canela y la esencia de vainilla, mezclar estos ingredientes hasta que queden como una crema.
  3. Luego, ir integrando con las harinas, realizando un amasado tipo arena, e incorporar la cantidad de leche necesaria. La masa debe quedar suave y homogénea.
  4. Estirar con palo de amasar y tajar con un cortador de galletas.
  5. Cocinar en horno caliente (a 180 ºC) hasta que comiencen a tomar color. Enfriar y guardar en frascos.

Lea más: Saludable: empezá la semana con estas galletitas de avena y maní

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