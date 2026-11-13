Cookies de avena y miel: una receta fácil para preparar en casa

Cómo hacer cookies de avena y miel
Lea más: Que no te falten estas cookies de avena y cacao
Cookies de avena y miel
- Plato: Postre
- Para: Para 4 docenas
Ingredientes
- 500 gramos de harina leudante
- 250 gramos de harina de salvado
- 300 gramos de avena
- 200 gramos de margarina
- 200 gramos de azúcar (para diabéticos, reemplazar el azúcar y la miel por 5 cucharadas de edulcorante en polvo para cocción)
- 3 huevos
- 2 cucharadas de miel de abejas
- 2 cucharadas de canela
- 2 cucharadas de esencia de vainilla
- 1 cucharadita de sal fina
- 400 centímetros cúbicos de leche
Elaboración paso a paso
- Mezclar la harina leudante, el salvado de trigo, la avena y la sal, y formar una corona en la mesada.
- En el centro colocar la margarina blanda, el azúcar, los huevos, la miel, la canela y la esencia de vainilla, mezclar estos ingredientes hasta que queden como una crema.
- Luego, ir integrando con las harinas, realizando un amasado tipo arena, e incorporar la cantidad de leche necesaria. La masa debe quedar suave y homogénea.
- Estirar con palo de amasar y tajar con un cortador de galletas.
- Cocinar en horno caliente (a 180 ºC) hasta que comiencen a tomar color. Enfriar y guardar en frascos.
Lea más: Saludable: empezá la semana con estas galletitas de avena y maní