Sal en escamas y flor de sal: cuándo vale la pena pagarlas

La sal en escamas y la flor de sal se pusieron de moda: están en las cocinas de los restaurantes, en las alacenas de los aficionados y cada vez más en el súper, a un precio bastante más alto que el de la sal fina. ¿Valen la diferencia?

Depende de para qué las uses. No salan mejor ni son más sanas; lo que cambian es la textura.

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Escamas y flor de sal: en qué se diferencian

Las dos salen de evaporar agua de mar, pero no son lo mismo. La sal en escamas tiene cristales finos y quebradizos, con forma de láminas, que crujen al morderlos. La más conocida es la Maldon, de Essex, Inglaterra.

La flor de sal se forma en la superficie de las salinas cuando coinciden sol, viento y humedad. Se recoge a mano antes de que se hunda, no se lava ni se refina, y sus cristales, muy frágiles, se deshacen enseguida en la boca. La de Guérande, en Francia, es la más famosa.

Cómo usarlas

Al final, justo antes de servir. Si las cocinás, pierden la textura que las justifica. Quedan bien sobre una carne recién sacada de la parrilla, un tomate maduro, unas papas asadas, un brownie o una tostada con manteca.

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Para el agua de la pasta, los caldos o cualquier receta donde la sal se disuelve, no tienen sentido. Ahí conviene la sal fina, que además sale bastante más barata.

¿Son más sanas?

No. La sal marina trae algo de magnesio, calcio o potasio, pero tan poco que no cambia nada.

Según Harvard Health Publishing, tiene el mismo sodio por peso que la de mesa. Además, la de mesa suele venir yodada, y muchas sales artesanales no.

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La OMS recomienda no pasar de 5 gramos de sal por día, sea la que sea.

¿Vale la pena?

Sí, como toque final. Una pizca sobre el plato ya listo alcanza para cambiar la textura. Para el resto de la cocina, seguí con la sal de siempre.