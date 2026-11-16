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Gastronomía

Sal en escamas y flor de sal: cuándo vale la pena pagarlas

No todas las sales se comportan igual al cocinar. La sal marina en escamas y la flor de sal prometen aportar textura, matices de sabor y un acabado especial a los platos. Pero ¿realmente hacen la diferencia o son solo un lujo gastronómico?

Por ABC Color
16 de noviembre de 2026 - 13:00
Flor de sal, sal de Guerande.
Flor de sal, sal de Guerande.Aygul Bulte

La sal en escamas y la flor de sal se pusieron de moda: están en las cocinas de los restaurantes, en las alacenas de los aficionados y cada vez más en el súper, a un precio bastante más alto que el de la sal fina. ¿Valen la diferencia?

Depende de para qué las uses. No salan mejor ni son más sanas; lo que cambian es la textura.

Lea más: Marquise de chocolate: receta fácil para un postre intenso

Escamas y flor de sal: en qué se diferencian

Las dos salen de evaporar agua de mar, pero no son lo mismo. La sal en escamas tiene cristales finos y quebradizos, con forma de láminas, que crujen al morderlos. La más conocida es la Maldon, de Essex, Inglaterra.

Sal en escamas, sal de Maldon.
Sal en escamas, sal de Maldon.

La flor de sal se forma en la superficie de las salinas cuando coinciden sol, viento y humedad. Se recoge a mano antes de que se hunda, no se lava ni se refina, y sus cristales, muy frágiles, se deshacen enseguida en la boca. La de Guérande, en Francia, es la más famosa.

Flor de sal, sal de Guerande, Francia.
Flor de sal, sal de Guerande, Francia.

Cómo usarlas

Al final, justo antes de servir. Si las cocinás, pierden la textura que las justifica. Quedan bien sobre una carne recién sacada de la parrilla, un tomate maduro, unas papas asadas, un brownie o una tostada con manteca.

Cookies de chocolate con sal en escamas, sal de Maldon.
Cookies de chocolate con sal en escamas, sal de Maldon.

Para el agua de la pasta, los caldos o cualquier receta donde la sal se disuelve, no tienen sentido. Ahí conviene la sal fina, que además sale bastante más barata.

¿Son más sanas?

No. La sal marina trae algo de magnesio, calcio o potasio, pero tan poco que no cambia nada.

Según Harvard Health Publishing, tiene el mismo sodio por peso que la de mesa. Además, la de mesa suele venir yodada, y muchas sales artesanales no.

Lea más: Tres recetas para congelar: croquetas, salsa boloñesa y empanadas

La OMS recomienda no pasar de 5 gramos de sal por día, sea la que sea.

¿Vale la pena?

Sí, como toque final. Una pizca sobre el plato ya listo alcanza para cambiar la textura. Para el resto de la cocina, seguí con la sal de siempre.

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