Cómo hacer Ovos Moles de Aveiro
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Ovos Moles de Aveiro
- Plato: Postre
- Receta: portuguesa
Ingredientes
- 250 gramos de azúcar blanco
- 125 mililitros de agua
- 9 yemas de huevo
- 12 moldes de hostia para dulces
- 1 unidad de clara de huevo
Elaboración paso a paso
- Colocar el azúcar y el agua en una cacerola y cocinar hasta alcanzar el punto de hebra o de camino.
- Retirar del fuego y dejar entibiar.
- Colar las yemas de huevo en un recipiente.
- Incorporar la calda tibia en forma de hilo sobre las yemas, batiendo constantemente.
- Llevar la mezcla nuevamente a fuego muy bajo y cocinar sin dejar de remover hasta que espese y se despegue del fondo.
- Retirar del fuego, cubrir con papel film en contacto directo y dejar enfriar durante 2 horas.
- Rellenar las mitades de los moldes de hostia con la crema fría.
- Pincelar los bordes con la clara de huevo y unir las dos mitades presionando suavemente.
- Dejar secar durante 30 minutos y recortar los bordes sobrantes con una tijera.