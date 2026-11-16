Cómo preparar un cheesecake de café en su versión más liviana

Cómo hacer cheesecake de café reducido en calorías
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Cheesecake de café
- Plato: Postre
- Para: para 12 porciones
Ingredientes
Masa
- 300 gramos de galletitas de chocolate light
- 1 pizca de canela molida
- 100 gramos de queso crema light
- 6 sobrecitos de edulcorante en polvo (de 1 gramos c/u)
Relleno
- 250 gramos de queso crema light
- 500 gramos de queso ricota
- 30 gramos de edulcorante en polvo o 3 cucharadas de líquido (o 300 gramos de azúcar impalpable)
- 5 huevos
- 500 gramos de crema de leche light
- 2 cucharadas de licor de café (opcional)
- 1 cucharada de café instantáneo
Elaboración paso a paso
- Procesar las galletitas con el queso crema, la canela y el edulcorante hasta obtener un granulado.
- Colocar tres cuartas partes de este granulado en la base de un molde desmontable y antiadherente de 26 centímetrosde diámetro. Reservar el resto.
- Colocar en un bol el queso crema y el queso ricota, los huevos, el edulcorante, la crema de leche, el café instantáneo diluido con el licor o con un poquito de agua. Mezclar bien.
- Verter el relleno sobre la base de las galletitas, extender en forma pareja y espolvorear con el resto del granulado.
- Cocinar en el horno precalentado a 180 ºC aproximadamente por 45 minutos.
- Dejar enfriar y desmoldar. Se puede decorar con frutos rojos y hojas de menta.
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