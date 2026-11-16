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Gastronomía

Cómo preparar un cheesecake de café en su versión más liviana

Receta de cheesecake de café reducido en calorías para merendar sin culpas. Es perfecto para acompañar con un café espresso.

Por ABC Color
16 de mayo de 2022 - 18:32
Este artículo tiene 4 años de antigüedad
Cheesecake de café.
Cheesecake de café.Olga Grivcova

Cómo hacer cheesecake de café reducido en calorías

Lea más: Marquise de chocolate: receta fácil para un postre intenso

Cheesecake de café

  • Plato: Postre
  • Para: para 12 porciones

Ingredientes

Masa

  • 300 gramos de galletitas de chocolate light
  • 1 pizca de canela molida
  • 100 gramos de queso crema light
  • 6 sobrecitos de edulcorante en polvo (de 1 gramos c/u)

Relleno

  • 250 gramos de queso crema light
  • 500 gramos de queso ricota
  • 30 gramos de edulcorante en polvo o 3 cucharadas de líquido (o 300 gramos de azúcar impalpable)
  • 5 huevos
  • 500 gramos de crema de leche light
  • 2 cucharadas de licor de café (opcional)
  • 1 cucharada de café instantáneo

Elaboración paso a paso

  1. Procesar las galletitas con el queso crema, la canela y el edulcorante hasta obtener un granulado.
  2. Colocar tres cuartas partes de este granulado en la base de un molde desmontable y antiadherente de 26 centímetrosde diámetro. Reservar el resto.
  3. Colocar en un bol el queso crema y el queso ricota, los huevos, el edulcorante, la crema de leche, el café instantáneo diluido con el licor o con un poquito de agua. Mezclar bien.
  4. Verter el relleno sobre la base de las galletitas, extender en forma pareja y espolvorear con el resto del granulado.
  5. Cocinar en el horno precalentado a 180 ºC aproximadamente por 45 minutos.
  6. Dejar enfriar y desmoldar. Se puede decorar con frutos rojos y hojas de menta.

Lea más: Sharlotka: cómo preparar la clásica tarta rusa de manzana en casa

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