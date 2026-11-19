La salsa de soja que hoy acompaña incluso al asado paraguayo, las verduras que forman parte de la alimentación cotidiana y las técnicas de cultivo que enriquecieron la producción agrícola nacional son parte de una herencia que comenzó hace nueve décadas. Para recuperar esa historia, la Asociación Gastronómica Japonesa del Paraguay (AGJPy) impulsó la publicación de “90 años de Memoria y Legado”, un libro que recorre la evolución de la gastronomía japonesa en el país desde la llegada de los primeros inmigrantes, en 1936, hasta la actualidad.

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La obra, escrita y compilada por el investigador Matheus Caffarena (quien también es autor del libro “Cocina de Inmigrantes”, lanzado en 2025), reúne 70 testimonios de inmigrantes japoneses y sus descendientes, además de entrevistas, relatos y un archivo fotográfico.

A diferencia de las publicaciones conmemorativas anteriores de la colectividad, esta edición propone contar la historia de la inmigración desde una perspectiva gastronómica, poniendo el foco en los alimentos, las familias y los emprendimientos que contribuyeron a transformar la cultura culinaria paraguaya.

Historias de solidaridad y encuentro cultural

Entre los recuerdos recopilados durante la investigación, Caffarena destaca una historia que refleja los vínculos que se construyeron entre los primeros inmigrantes y la sociedad paraguaya.

Un hombre recordó que, cuando era niño, salía temprano de su casa para ir a pescar y regresaba recién por la tarde. Una mujer paraguaya que lo veía pasar habitualmente advirtió un día que no había almorzado y lo llamó para ofrecerle comida.

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“Lo que más me emocionó fue que, tantos años después, aquel hombre seguía recordando ese gesto con una gratitud enorme”, cuenta el investigador. Para él, se trata de una anécdota sencilla, pero representativa de la solidaridad que encontraron las familias japonesas al llegar al país.

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“Y hay una coincidencia muy especial para mí: el 15 de mayo, Día de la Madre en Paraguay, también se conmemora el aniversario de la inmigración japonesa”, agregó.

De las huertas a la mesa paraguaya

Uno de los principales aportes de la inmigración japonesa fue el desarrollo de la horticultura y la incorporación de una amplia variedad de frutas y verduras a la alimentación nacional.

Los inmigrantes impulsaron el cultivo de verduras de hoja, tomates, pepinos y otras hortalizas, además de contribuir al crecimiento de la fruticultura, especialmente en colonias como La Colmena.

Su legado también comprende conocimientos y técnicas agrícolas, así como una manera particular de trabajar y valorar los ingredientes, desde su producción hasta su preparación.

El intercambio cultural se extendió también a las cocinas. Caffarena menciona como ejemplo la salsa de soja, que era prácticamente desconocida para los paraguayos cuando llegaron los primeros inmigrantes y cuya incorporación fue gradual. Con el tiempo, este condimento se volvió habitual en hogares y restaurantes, hasta llegar a utilizarse incluso para condimentar un asado.

“Me gustaría que los lectores descubran que detrás de la gastronomía japonesa que hoy conocemos en Paraguay hay 90 años de historia, de trabajo y de esfuerzo de muchas familias”, señala el autor. La publicación también recupera los orígenes de cultivos, emprendimientos familiares, restaurantes e industrias que hoy forman parte de la vida cotidiana del país.

Presentación del libro

“90 años de Memoria y Legado” será presentado oficialmente el lunes 23 de noviembre, a las 19:00, en el Salón Seminario del Centro Paraguayo Japonés (CPJ), ubicado en Julio Correa y Domingo Portillo, en Asunción.

Luego del lanzamiento, los ejemplares podrán adquirirse a través de la Asociación Gastronómica Japonesa del Paraguay, que próximamente anunciará otros puntos de venta en las redes de @agj_py.

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“Creo que muchos se van a sorprender al descubrir cuánto le debemos a la inmigración japonesa en materia gastronómica y cuánto de su trabajo está presente hoy en nuestras mesas”, señaló Caffarena.