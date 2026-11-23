Cómo hacer una ensalada de repollo morado
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Ensalada de repollo morado
- Plato: Guarnición
- Receta: tailandesa
Ingredientes
- 2 tazas de repollo morado
- 1 taza de repollo blanco
- 1 zanahoria grande
- 3 cebollitas de hoja
- media taza de cilantro fresco
- media taza de maní tostado
- 3 cucharadas de manteca de maní
- 2 cucharadas de salsa de soja
- 2 cucharadas de jugo de limón
- 1 cucharada de miel
- 1 cucharadita de aceite de sésamo
- 1 cucharadita de jengibre fresco rallado
- 1 diente de ajo
- 2 cucharadas de agua tibia
- 1 pizca de ají molido
Elaboración paso a paso
- Cortar el repollo morado y el repollo blanco en tiras bien finas.
- Rallar la zanahoria gruesa o cortarla en juliana fina.
- Picar la cebollita de hoja en rodajas finas y cortar las hojas de cilantro groseramente.
- Picar el maní tostado en trozos pequeños.
- Colocar en un bol la manteca de maní, la salsa de soja, el jugo de limón, la miel, el aceite de sésamo, el jengibre rallado, el diente de ajo picado y el ají molido.
- Batir los ingredientes del aderezo agregando el agua tibia de a poco hasta lograr una crema fluida y homogénea.
- Mezclar en una ensaladera amplia el repollo, la zanahoria, la cebollita de hoja y el cilantro.
- Verter el aderezo sobre los vegetales y mezclar bien para integrar todos los sabores.
- Espolvorear el maní picado por encima justo antes de servir.
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