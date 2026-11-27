Cómo hacer galletitas de turrón dulce
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Galletitas de turrón dulce
- Plato: Postre
Ingredientes
- 200 gramos de manteca
- 1 taza de azúcar impalpable
- 2 yemas de huevo
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 2 tazas de harina de trigo 0000
- 1 cucharadita de polvo de hornear
- 1 pizca de sal
- 150 gramos de turrón blando de maní o almendras picado
- 50 gramos de frutas confitadas o cerezas picadas
Elaboración paso a paso
- Batir 200 gramos de manteca a temperatura ambiente con 1 taza de azúcar impalpable hasta obtener una crema pálida y homogénea.
- Incorporar 2 yemas de huevo de a una y agregar 1 cucharadita de esencia de vainilla mientras se continúa batiendo.
- Tamizar 2 tazas de harina de trigo 0000 junto con 1 cucharadita de polvo de hornear y 1 pizca de sal sobre la preparación anterior.
- Integrar los ingredientes secos con una espátula sin amasar demasiado hasta formar una masa suave.
- Añadir 150 gramos de turrón blando picado y 50 gramos de frutas confitadas picadas, distribuyéndolos de manera pareja en la masa.
- Envolver la masa en papel film y llevar a la heladera durante 30 minutos para que tome firmeza.
- Estirar la masa sobre una superficie enharinada hasta lograr un espesor de 1 centímetro y cortar las galletitas con un cortante redondo de 5 centímetros.
- Colocar las piezas sobre una placa enmantecada o con papel manteca dejando 2 centímetros de separación entre cada una.
- Hornear en horno precalentado a 180 grados durante 12 a 15 minutos hasta que los bordes estén apenas dorados.
- Retirar del horno y dejar enfriar completamente sobre una rejilla antes de servir.