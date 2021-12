Lali González adelantó que pasará las fiestas en Argentina

Distendida y con una gran sonrisa, Lali González estuvo en el plató central del programa Los Ángeles de la Mañana, de El Trece de Argentina. La conductora Yanina Latorre y las panelistas la recibieron con efusivos aplausos y gritos, como “¡Te amamos, Lali!”. Es que nuestra compatriota se ganó el cariño de todos los argentinos con su personaje Rita de la novela La 1-5/18.

Lali González fue presentada como la revelación de La 1-5/18 y adelantó que las grabaciones de la tira irán hasta el 14 de enero. También dijo que en estos momentos ya están grabando los capítulos finales y que la novela, que puede verse de lunes a viernes, a las 22.15 por El Trece; terminará en abril.

En familia

Lali González expresó en otro momento de la nota: “Siento que me estoy terminando de instalar en mi casa, me estoy encariñando con el barrio, y ya me tengo que ir”. Es que después de vivir varios meses en Buenos Aires, la compatriota volverá a tierra guaraní en enero.

Además contó que a principios de año llegó con toda su familia a Argentina. “Llegué con mi hija, la niñera, Aurelia, a quien mando un beso porque me estará mirando, y mi marido. Él va y viene cada vez que puede”.

También destacó que su pequeña Rafaela (2) ya va al cole, que se fue adaptando rápido al cambio de país y “está una porteñita”.

Las panelistas de Los Ángeles de la Mañana le consultaron si su esposo Walter Riveros la apoya, y ella respondió: “Mi marido está superfeliz, porque trabajamos juntos, tenemos una productora de teatro. Si bien él es productor discográfico y musical, entiende mucho lo que es el entretenimiento. Él trabaja en Paraguay”.

Lali González también adelantó que al terminar de grabar La 1-5/18 vendrá a nuestro país para compartir con sus seres queridos, y que volvería a Argentina entre febrero y marzo. “Hay propuestas de trabajo acá y allá. Siempre el cine está ahí, siento que es uno de mis lugares favoritos de trabajo y en donde siempre estoy incursionando, en las películas. Con respecto a series y telenovelas no tengo todavía propuestas. Para el verano me ofrecieron hacer teatro, pero como estoy en una tira no puedo, estoy 10 horas en el estudio”.

“Creo muchísimo en la industria paraguaya”

La actriz de La 1-5/18 expresó que para ella ir a trabajar en Argentina es un placer. “Igual creo muchísimo en la industria paraguaya que está en un momento muy bueno, estamos por un buen camino, con un instituto de cine, de a poco estamos llegando a un industria muy seria”, señaló Lali González.

¿Te gustaría quedarte en Argentina y seguir tu carrera acá?, también le consultaron. “Sí, me encantaría. Igual yo creo que los actores somos ciudadanos del mundo, no tenemos lugar, somos de todos los lugares y eso hace bien a nuestra profesión”, respondió Lali.

Lali González también adelantó que pasará las fiestas de fin de año en Argentina, así como su cumpleaños, que es el 27 de diciembre. Es más, señaló que está pensando armar una fiesta en Pilar, provincia de Buenos Aires, para recibir su nuevo año de vida.

Amigas son las amigas

En la entrevista en vivo Lali González aseguró que el elenco de la tira La 1-5/18 es muy unido. “Hice mucha amistad con la peruana Shirley Briceño, soy muy amiga de Agustina Cherri, Bárbara Lombardo. Tenemos un grupo muy lindo de chicas. Tenemos un grupo de WhatsApp que se llama Las Parranderas, salimos mucho con las chicas”, confesó la actriz.