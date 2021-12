Denise Hutter fue radiante a una boda y sus fans la llenaron de elogios

Luciendo un vestido amarillo que le quedaba precioso y la dejaba más radiante que nunca, la conductora de ABC TV Denise Hutter ayer fue a una boda en la ciudad de Ypacaraí con su novio Aldo Franco.

“Cuando creíamos que todos nuestros amigos se habían casado nos llega esta invitación pero en vez de alegrarme, me desesperé: “¿Qué me pongo ahora que no me siento del todo cómoda con mi cuerpo?”, contó Denise Hutter a sus miles de seguidores de Instagram, al tiempo de destacar: “Encima que las redes no ayudan luego. Recuerdo que en una de mis fotos de Disney no es que preguntaron sino que aseguraron que estaba embarazada, y hace unos días bloqueé a una chica (sí, yo bloqueo esos comentarios porque realmente me afectan) que comentó: ‘Increíble como subiste de peso’”.

“Mi novio no para de repetirme que soy hermosa”

Denise Hutter dijo que antes la gente opinaba y criticaba con un perfil falso, pero que ahora lo hace con su nombre y apellido real, “sin sentir ningún tipo de vergüenza o remordimiento”. “Pero bueno aquí estoy, y si subo estas fotos de cuerpo entero es porque encontré un vestido que me hace sentir linda y cómoda... y porque mi novio no para de repetirme que soy hermosa”, finalizó Denise Hutter, junto a las dos imágenes que compartió con sus fans.

Muy querida por sus seguidoras

Muchos de sus seguidores, casi en su totalidad mujeres, llenaron de elogios y tiraron buena onda a la periodista, que se nota es muy querida por sus congéneres. “¡Sos hermosa Denise!, ¡Te queda precioso el amarillo!, Siempre diosa, ¡Estás muy bella!, ¡Bellísima!, ¡Sos preciosa y la gente para criticar tiene toooodo el tiempo del mundo, hermosa!”, fueron algunos de los comentarios que se pueden leer en la pubicación de Denise Hutter.

Otra de sus seguidoras escribió: “Atravesamos una pandemia, muchos se fueron y la gente aún queriendo opinar sobre el cuerpo ajeno. Seamos felices, dejemos que la gente sea feliz. Sos hermosa”. Mientras que otra fans le aconsejó: “Denise, ponete lo que más te guste, ponete lo que quieras, lo que desees, ponete eso que te haga sentir bien y feliz. Peses 40 o 100kg la gente va a hablar... sácate de la cabeza el que dirán (no es fácil, claro que no). Pero sos tanto más que tu cuerpo, ese, el que tenés ahora, a esta edad, siendo madre, mujeraza... ¡sos todo y mucho más! ¡Ponete lo que se te cante y se feliz! ¡Se te quiere!”.

Denise Hutter contó que primero estuvo preocupada por el look que llevaría a la boda, pero luego aseguró que se sintió linda y cómoda con el vestido amarillo que lució. Pero sobre todo, tras esa publicación la periodista de seguro se dio cuenta más que nunca cuánto la quieren y admiran las mujeres que la siguen desde hace años en las redes.