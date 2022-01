María Aurelia Codas aconseja cómo vivir unas sanas vacaciones

María Aurelia Codas es madre del senador Sergio Godoy Codas, además de otros dos hijos varones y dos mujeres, y a sus casi 70 años sigue con su trabajo de instructora de fitness y wellness. Desde República Dominicana, lugar donde se encuentra de vacaciones, ella conversó con ABC Digital con su característica amabilidad.

Como instructora de fitness y wellness María Aurelia Codas nos contó cuál es la manera de enfocar correctamente las vacaciones para lograr mejorar nuestra salud y calidad de vida.

“En realidad cuesta mucho continuar con la vida sana en las vacaciones, porque uno sale y siempre en la playa están los camarones fritos y hay tantas delicias que uno normalmente no come en nuestro país. Yo como el primer día y luego tengo una sensación de saciedad que ya no tengo más ganas de comer después nada raro y puedo seguir con mis yogures y frutas, porque soy disciplinada en realidad. Yo sé que cuesta disciplinarse pero, ¿por qué yo trato de inculcar que la gente tenga una vida sana? Porque la calidad de vida que te da el cuidarte durante toda la vida es la prueba más grande de que las personas que lo hacemos llegamos a la edad ya madura sanas”, comenzó expresando María Aurelia Codas.

Luego, continuó: “Siempre mi eslogan es ‘Vivir sanos y morir sanos’, y no molestar a los demás con los achaques que uno pueda llegar a tener. Puedo decir que tengo la suerte de llegar a los casi 70 años, los cumpliré dentro de cinco meses, y yo me siento con un cuerpo y una energía de una adolescente en realidad. Pero eso es exclusivamente por unos 70 años de vida sana. Yo no tengo ningún vicio y me gusta cuidarme, porque siento que mi cuerpo reacciona positivamente a mis hábitos de vida saludables. Cuando yo intento desviarme un poco de mi comida habitual me siento mal, me hincho, retengo líquidos, y bueno, quiere decir que a mi cuerpo no le gusta el estilo de vida desarreglado”.

Lea más: Los mediáticos despiden a Cristina "Vita" Aranda en las redes

Bienestar en las vacaciones en medio de la pandemia

En otro momento consultamos a la instructora de fitness y wellness María Aurelia Codas cómo podemos lograr el bienestar en las vacaciones, sobre todo en medio de esta pandemia. Ella aconsejó: “A donde vayamos de vacaciones, al arroyo, a un paisaje divino de nuestro país, no hace falta salir del país, debemos desconectarnos. Lo que yo hago en mis vacaciones es no leer ningún diario, ni en papel ni online; no sé en qué día vivo, no quiero saber la hora. Escucho solamente a mi cuerpo, cuando tengo apetito como, no sé si es hora del almuerzo o no, si es hora de la cena o no”.

“Donde me encuentro, en una isla en República Dominicana, son muy alegres y siempre a la tardecita hay bailes en el hotel donde estoy y aprovecho para bailar, bailar y bailar. Aquí no hago bicicleta, salgo de esa rutina de andar en bici, bailo mucho todas las noches, es muy divertido, da mucha energía, y me hace sentir muy contenta y feliz”, expresó María Aurelia Codas, al tiempo de destacar: “Pienso que cada uno puede encontrar la felicidad en cosas mínimas. A mi por ejemplo cuando veo un arroyo, y más todavía en Paraguay, cuando encuentro algo cristalino, me encanta acostarme y dejar que el agua me corra. Yo disfruto de los trinos de los pájaros, del viento, de las hojas verdes, de toda la naturaleza, y eso aconsejo, que se mire más la naturaleza”.

Lea más: Denise Hutter está de cumple y su hijo le hizo el más tierno regalo

“Ese es el modo de liberarse del estrés físico e intelectual. Hacer todo lo contrario a lo que hacemos diariamente, salir radicalmente de la rutina, si tenemos ganas de dormir a las tres de la tarde, lo hacemos. Todo eso hace que la persona y el cuerpo recargue pilas. Y no escuchar lo negativo. Tratar de olvidarse de que existen enfermedades, pandemia y todo, y solamente tomar las medidas correspondientes cuando uno sale a un pueblo o tiene que ir al supermercado. Pero en lo posible olvidarse del covid y de todo, y estar con su grupo burbuja de familiares y disfrutar entre todos de este momento que ocurre pocas veces, algunas solo una vez al año, y nos tiene que cargar las pilas para todo lo que tenemos que afrontar en el año que comienza”.

Su rutina en sus días de relax

María Aurelia Codas es una mujer que se ve radiante y lleva con mucho orgullo sus casi siete décadas de vida. Quisimos saber cuál es su rutina alimenticia en un día de verano a orillas del mar. La Reina Panamericana de la Belleza 1972 reveló sin vueltas: “Trato de huir de los desayunos, porque siempre tienen muchos carbohidratos, como frutas, tomo yogures, no como las medialunas ni los rolls de canela, ni nada de esas locuras que hay en cualquier hotel. Cuando estoy en el mar trato de comer camarones al natural con limón, eso tiene poquísimas calorías. Y lo único que sí hago cada tanto es tomarme una piña colada sin alcohol y un buen helado, esos son mis excesos de mis vacaciones”.