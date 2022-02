Tana Schémbori y su familia, de vacaciones en Florianópolis

Luego de cerrar un buen 2021 y comenzando el 2022 con numerosos proyectos, la cineasta Tana Schémbori se tomó unas merecidas vacaciones con su esposo José Insfrán y el pequeño Bautista.

El destino: Florianópolis

El lugar elegido por la directora de la reconocida película 7 Cajas y su familia para pasar sus días de relax fue Florianópolis, Brasil. Hasta ahí llegaron Tana, José y Bauti hace ya varios días y se encuentran disfrutando del sol, la playa, el mar y los amigos.

“La inmensidad del mar y el amor. Atardecer, último día de enero de 2022″, escribió Tana Schémbori hace unas horas junto a unas postales suyas con su hermosa familia a orillas del mar.

Ayer, Tana Schémbori estuvo paseando con su marido, su hijo y unas amigas en Armação do Pântano do Sul, un tranquilo y colorido pueblo pesquero, en el sur de Florianópolis.

Feliz y con salud

“Al 2022 le pido salud, sobre todo. Le pido desafíos que yo pueda cumplir, le pido tiempo compartido con mi familia y amigos”, nos había dicho Tana Schémbori unos días antes de la llegada del nuevo año. Y sus pedidos le fueron concedidos ni bien comenzó este 2022, pues con salud se encuentra en Brasil gozando de la compañía de sus familiares y amigos.

La directora de cine y teatro había sufrido un infarto en los primeros meses del 2021. “Los médicos me dijeron que fue debido a un cuadro de estrés. Yo no sentía que estaba estresada, pero todo lo que viví en el 2020 me dio ese susto. Por suerte, estoy súper bien, me controlé a tiempo, y ese evento me hizo replantear muchas cosas, lo importante que es la salud, la vida”, había expresado Tana Schémbori, quien ahora se encuentra feliz disfrutando de sus vacaciones de verano a orillas del mar para recargar energías y comenzar con todo el 2022, año que trae proyectos en la pantalla chica y grande para la destacada cineasta, según había adelantado a ABC Digital.