Tana Schémbori: “A este año agradezco que me dio una manera diferente de mirar la vida”

Tana Schémbori, codirectora junto con Juan Carlos Maneglia de la exitosa película 7 Cajas, está casada con José Insfrán y es madre de Bautista (9). La familia espera ansiosa la llegada de la Navidad y el Año Nuevo, porque tiene mucho que agradecer a este 2021 que va culminando.

“Este año empezó con mucha alegría, con mucha fuerza, porque ensayamos la obra Un premio para Lucía, que el año pasado por la pandemia se levantó. Pero luego tuve un pequeño infarto, pequeño digo porque realmente fue un infarto, no un preinfarto. Los médicos me dijeron que fue debido a un cuadro de estrés. Yo no sentía que estaba estresada, pero todo lo que viví en el 2020 me dio ese susto”, comenzó contando Tana Schémbori a ABC Digital, al tiempo de destacar: “Por suerte, estoy súper bien, me controlé a tiempo, y ese evento me hizo replantear muchas cosas, lo importante que es la salud, la vida”.

“Estamos preparando nuestro tercer largo”

Este 2021 fue muy bueno a nivel laboral para Tana Schémbori. “A nivel profesional con TIA (Taller Integral de Actuación) volvimos a las clases presenciales, a la alegría de los estrenos de este año. ¡Qué lindo volver a encontrarnos con los chicos, a abrazarnos, tener clases, volver a grabar!”, dijo feliz la directora de cine y teatro.

Y luego, siguió contando: “En la productora tuvimos varios rodajes y estamos preparando nuestro tercer largo, a pasos más lentos por todo lo que pasó, pero con mucha esperanza y mucho ánimo con Juanca (Maneglia). La productora está muy bien. Así que puedo decir que cerramos el año de la mejor manera, también con mi familia fortalecida, mi hijo y mi marido sanos. ¡Gracias a Dios, súper bien!”.

Espíritu navideño en el hogar de Tana

Luego de un año lleno de desafíos, que culmina con mucha alegría para los Insfrán-Schémbori, Tana, José y el pequeño Bauti ya empezaron a decorar su casa en noviembre para llenarla del espíritu navideño. “Ya pusimos el arbolito en noviembre, porque Bauti se ilusiona mucho y siempre es una fiesta preparar. Vienen sus primitas para ayudarlo a armar el árbol, que finalmente hacemos nosotros nomás (risas). Ponemos la música de Navidad interpretada por Los tres Sudamericanos, que me marcó mi infancia y yo trato de transmitirle eso a mi hijo. También ponemos el pesebre, Bauti se está preparando para su primera comunión que será el año que viene. Tratamos de que se viva un ambiente navideño en casa. Siempre es lindo ver a través de los niños la Navidad. Estamos súper felices como familia”, señaló Tana Schémbori. Además, destacó que en la entrada de su casa tienen la imagen de un Papá Noel de unos 30 años o más, “de cuando éramos chicos”, recordó entre risas.

Tana Schémbori y José Insfrán, junto a Bauti, pasarán las fiestas de fin de año en su casa. “La Navidad con toda la familia y en Año Nuevo siempre tratamos de escapar un poco, creo que pasaremos en el interior con unos amigos”, señaló la directora de cine.

¿Qué agradece al 2021?

Tana Schémbori se muestra muy agradecida con el año que culmina en pocos días. “Al 2021 le agradezco que a partir de las cosas que pasaron, de amigos que partieron, de familias que quedaron divididas o solas, me hizo entender el verdadero sentido de muchas cosas a las que por ahí antes no les prestaba tanta atención. La importancia de cuidar la salud y cosas tan simples, como despedirte de alguien cuando vas a salir porque no sabés si vas a volver”.

“Realmente, a este año agradezco que me dio una manera diferente de mirar la vida, valorando las pequeñas cosas, los momentos, los amigos verdaderos y la familia”, reflexionó Tana.

¿Qué pide al 2022?

Tana Schémbori tiene varios pedidos para el año que está a punto de comenzar. “Al 2022 le pido salud, sobre todo. Le pido desafíos que yo pueda cumplir, le pido tiempo compartido con mi familia y amigos, y que podamos concretar esos proyectos de ficción que siempre anhelamos con Juanca”.

“También pido al nuevo año que TIA siga creciendo y formando actores y personas vinculadas al cine con todas las fuerzas que sabemos que tienen los chicos y los maestros”.

Proyectos de tevé y cine

Sobre los proyectos en la pantalla chica y grande que tiene para el año que viene, Tana Schémbori adelantó: “Estamos trabajando con la vuelta de la ficción a la tele, eso es algo que todavía no puedo contar mucho. También tenemos una ficción a nivel internacional, que eso más bien es escritura. Y por supuesto, el tercer largo que ojalá en el 2022 ya se concrete por lo menos la preproducción”.