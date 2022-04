Nizugan Junior cumplió tres años de casado y recordó con emoción a su papá

Juan Bautista Castillo y Larissa Pérez celebraron sus Bodas de Cuero. Los tortolitos unieron sus vidas en matrimonio el 6 de abril de 2019 y ayer el mago se mostró más enamorado que nunca en sus redes sociales recordando aquel momento tan importante de su vida.

“Un día como hoy, hace tres años, nos unimos para seguir el mismo camino con muchas sorpresas y emociones que nos cambió la vida. ¡¡Feliz aniversario de casamiento!! Larissa Pérez, ¡te amo!”, expresó Nizugan Junior junto a imágenes del día del “sí, quiero”.

“¡¡Gracias papá!!”

El joven mago también recordó a su padre y mentor, el gran Nizugan. “¡¡Gracias papá por hacernos ese día único y más que especial!!”, escribió Nizugan Junior ayer en sus redes sociales. Es que el día de su boda, su progenitor le entregó como herencia el icónico Cachito y le dijo que desde ese momento era el nuevo papá del muñeco que hizo reír a varias generaciones de niños.

Después de la ceremonia de matrimonio, Nizugan Junior había expresado en sus redes: “Muchas emociones juntas vivimos y la verdad no me esperaba la de mi padre cuando trajo un regalo gigante que al abrirlo estaba Cachito, ¡¡sí, Cachito!! Pero la sorpresa fue mayor cuando me dijo que yo seré su nuevo padre, cediendo un gran paso de 62 años de trayectoria artística, momento que fue imposible no echar lágrimas de todos los presentes. Muchas gracias por todo lo que me brindaste, papá”.

Y a solo un poco más de dos meses de aquel emotivo momento en que Nizugan puso en manos de su hijo al emblemático Cachito, el mago luqueño partió a la eternidad en junio de 2019.

La actual familia de Cachito

La familia del querido Cachito desde el 2019 está conformada por sus padres Nizugan Junior y Larissa Pérez, y sus hermanos Juancito (15) y Alexia (1). Además, en breve se sumará al clan Castillo-Pérez un varoncito que está en camino y se llamará Bautista.