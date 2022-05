Escuchá la emotiva canción que compuso Elías, el hijo de Vita Aranda, recordando a su mami

A solo días del 15 de mayo, hoy Emilia Aranda, hermana de la fallecida influencer Cristina Aranda, compartió en su cuenta de Instagram un videito donde una joven interpreta la canción escrita por su sobrino Elías en homenaje a su mami Vita.

“Su inmenso amor aún puedo sentir”

El pequeño Elías de tan solo nueve años escribió unas emotivas líneas para su mamá Cristina Aranda y ahora lo expresado por el niño se convirtió en una canción, a horas del Día de la Madre.

“La recuerdo tan llena de luz, su inmenso amor aún puedo sentir, y aunque no la tengo aquí sé que contigo está feliz. Yo quiero volar de tu mano Dios, tú me das fuerza para continuar. En tu dulce amor deseo habitar, es algo que ella me supo enseñar”, expresa el tema que con gran amor a su mamá Vita Aranda preparó Elías Torres.

Elías compuso la canción a solo un mes de la partida de su mami

“La letra de esta hermosa canción compuso Elías para su mamá luego de un mes de todo lo ocurrido”, contó Emilia Aranda, hermana de Vita Aranda, en su cuenta de Instagram.

Luego, la orgullosa tía continuó expresando emocionada: “Aún en medio del dolor Dios nos muestra su fidelidad a través de la vida de nuestro Elías”.