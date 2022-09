Silvia Romero y David Mussi disfrutaron del Rock in Río

La periodista e influencer Silvia Romero y el médico David Mussi armaron sus maletas y partieron rumbo a Río de Janeiro para participar del gran festival musical Rock in Río, donde vivieron una experiencia increíble, según contó Mussi.

“Algo de lo que fue Rock in Río. La lluvia le dio un toque especial. Lo de Coldplay no es solo música, es una experiencia con un concepto detrás… Reemplazan en sus conciertos los generadores diésel y de gasolina por 40 baterías recicladas del BMW i3 para reducir en un 50% las emisiones de CO2. ¡Las baterías se recargan de día gracias a los paneles solares, y de noche gracias a la energía cinética que generen los espectadores! ¡Impresionante! ¡Una experiencia perfecta!”, contó David Mussi a sus casi 400 mil seguidores en Instagram.

Silvia Romero, con ocho meses de embarazo, fue muy bien custodiada por David Mussi

En otro posteo, David Mussi siguió relatando cómo se dio la visita a Río con su esposa Silvia Romero en la dulce espera. “Al principio pensé que este viaje no se daría... No es fácil viajar sin tu hija de 2 años (por más bien cuidada que esté con los abuelos), con ocho meses de embarazo, con 10 kilos extras, con un vuelo de cinco horas, para terminar caminando ocho horas en un predio de 100.000 personas. Y si a eso le sumás, la lluvia, el frío y la falta de asientos, ¡olvidate! Pero en la eco previa al viaje, Amín todavía no estaba encajado, el gineco autorizó el viaje teniendo en cuenta lo bien que se sentía ella, lo activa que siempre fue y lo bien que hasta hoy se desarrolló el embarazo”.

“Sí, doy fe de que ella asume con toda la idoneidad y madurez del mundo su rol de mamá y esposa, pero eso a ella no le resta vida, energía ni juventud. ¡No paró de llover en todo el evento, hacía frío y no había asientos! ¡Yo me estresaba por ella, ella se reía! Silvia siempre fue así, ¡cero estrés por estas cosas! Así llena de vida le conocí, y sigue siendo la misma. Eso me enamoró y lo sigue haciendo. No se estresa por las cosas que no se pueden controlar. La Silvia de los jeans rotos, la que es mamá y esposa, pero también novia y amiga, la que no puede escuchar música sin mover la cabeza o improvisar un paso”, expresó David Mussi. Luego, el profesional médico continuó escribiendo para dejar el siguiente mensaje a su amada Silvia Romero: “Seguí disfrutando la vida con esa energía que enamora, con esa madurez que desarrollaste y con ese sentido natural de responsabilidad que te regaló la maternidad. ¡Me hace bien verte feliz!”.

“Soy demasiado afortunada en tenerte como esposo”

Y ante lo expresado por David Mussi tras su paso por Rock in Río, su esposa Silvita Romerlo le respondió: “¡Mi amooor! Y yo doy fe que realmente desde la planificación de este viaje te preocupaste por mí. ¡Soy demasiado afortunada en tenerte como esposo, amigo y compañero en tooodas! No hay un solo día que no demuestres con actos y palabras el valor que me das y eso es oro. ¡Me das seguridad, libertad, madurez, energía, alegría y aunque a veces no me creas, también muuuucha juventud! Sos increíble, te amo”.