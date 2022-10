Agatha León, emocionada tras recibir el apoyo de Nadia Ferreira

La altoparanaense Agatha León está desde hace varias semanas en Indonesia representando a Paraguay en el certamen Miss Grand International 2022, cuya gran gala final será mañana martes 25 de octubre. Hace unas horas, nuestra compatriota estaba haciendo un vivo desde su cuenta de Instagram y no pudo creer cuando la Miss Universo Paraguay 2021 Nadia Ferreira le dejó motivadores mensajes. “Nadia deseándome éxitos me hizo el día”, escribió feliz Agatha León, quien además destacó que a la villarriqueña siempre la toma de ejemplo, “siempre la admiré”.

Nadia Ferreira a Agatha León: “¡¡¡La corona es tuya, bella!!!”

La vicerreina universal Nadia Ferreira se tomó el tiempo para ingresar al vivo de nuestra Miss Grand Paraguay 2022 Agatha León y escribió desde Miami, Estados Unidos: “¡Éxitos! Estoy siguiendo tu proceso y lo estás haciendo increíble… bella, bella, bella, bella”.

“¡¡¡Ahora es cuando más tienes que estar enfocada, con la mente positiva y entregada a Dios!!!”, expresó Nadia Ferreira en otro momento, además de destacar: “¡¡¡La corona es tuya, bella!!!”.

Agatha León se mostró muy emocionada y feliz al recibir el total apoyo de la segunda mujer más bella del universo.

Agatha León: “Aguyje Paraguay”

La representante guaraní en el Miss Grand International 2022 está sintiendo mucho apoyo desde nuestro país y ayer se mostró muy agradecida por tanto cariño.

“Aguyje Paraguay. ¡¡¡Gracias por darme tanto apoyo, tanto cariño, me hacen tan feliz, no me hacen sentir sola nunca!!!”, afirmó la miss desde Yakarta.

“Que Dios les retribuya todo lo lindo que me desean siempre, ¡ya solo estamos a 2 días de la grand final y ahora más que nunca a darlo todo más todo! ¡Solo me queda decir gracias! Los amo tanto”, destacó Agatha León, quien sueña recibir mañana la corona de Miss Grand International 2022.