¡Llegó Amín, el hijo de Silvia Romero y David Mussi!

Amín Mussi Romero, el segundo hijo de Silvia Romero y David Mussi, nació el 23 de octubre a las 00.35 con 3.500 gramos y 53,5 centímetros, en un sanatorio capitalino. El pequeñito vino para sumarse a las travesuras de su hermanita Zaira (2 años y cuatro meses).

Luego de la llegada de Amín, sus padres compartieron la tierna noticia en sus redes sociales con un posteo donde se ve una postal cuando Silvia Romero y David Mussi recibiendo felices al esperado bebé.

Silvia Romero y David Mussi contaron que Amín llegó de sorpresa

“¡Hola amigos! ¡Soy Amín, llegué al mundo! ¡Vine esta madrugada de sorpresa, sin dar muchas señales! ¡Mi papá estaba en un cumpleaños y mi mamá recorriendo por el shopping con mi hermanita y mis abuelos!”, comienza diciendo la publicación conjunta de mamá Silvita Romero y papá David Mussi en sus respectivas cuentas de Instagram.

Luego, se puede continuar leyendo: “¡Mi mami se fue al sanatorio porque sentía la panza muy dura, creyó que había exagerado con la cena! Pero para sorpresa de ella, ¡ya estaba en trabajo de parto con 3 de dilatación! ¡Así que ya saben amigos, llegué para darles vuelta el mundo!”.

Silvita Romero: “Mi mundo se completó”

Horas más tardes, tras el lindo anunció del nacimiento de Amín y el posterior encuentro entre Zaira y su hermanito, Silvia Romero escribió unas emotivas líneas.

“Mi mundo se completó. ¡Todavía no logro descifrar lo que siento, una mezcla rara de sentimientos que no sé cómo explicar con palabras! Tener 2 hijos, amarle a los 2 por igual… ¡Tener una familia tan linda!”, señaló Silvita Romero para luego destacar: “Estoy muy sensible y emocionada. ¡Soy una mujer plena! Gracias mi Dios. Les amo demasiado David, Zaira y Amín”.

Silvia Romero y David Mussi se casaron en diciembre de 2018 luego de tres años de noviazgo. Hoy a casi cuatro años del “sí, quiero”, los tortolitos ya son padres de dos hermosos niños. ¡Felicitaciones!