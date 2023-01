Paquita la del Barrio y su conmovedor mensaje a Shakira: “No te me achicopales”

Paquita la del Barrio hizo un videito en su cuenta oficial de Instagram para dar su apoyo a Shakira. Luego del lanzamiento de Session #53, a la colombiana la compararon con la intérprete de Rata de dos patas por la letra de su nueva canción con Bizarrap.

La mexicana Paquita la del Barrio se mostró emocionada al dirigirse a Shak y con mucho sentimiento le dejó este mensaje: “Mi queridísima amiga y compañera Shakira, soy Paquita la del Barrio. Por ahí supe que tuviste un problema con tu familia. Yo estoy contigo porque soy mujer y si alguien en la vida sabe de estas cosas, en tu amiga. Qué te puedo decir… que le eches muchas ganas; lo importante es que tienes a tus hijos, tienes por quién vivir y tienes toda una vida, mija, no te preocupes”.

Luego, Paquita la del Barrio continuó en sus redes: “Yo estoy en México, si algo se te ofrece de mí, con mucho gusto, ya sabés, aquí estamos a la orden. Te mando un abrazo, que Dios te bendiga”.

Paquita la del Barrio: “Me nació del alma decirte estas palabras”

En otro momento del video compartido en Instagram, Paquita la del Barrio destacó: “Yo tengo para toda clase de problemas, yo creo que a eso vine a este mundo porque me llueven los títulos de canciones dolidas; nuestro trabajo es muy bonito. Así que, no te me achicolapes, échale ganas”.

Junto al videito en la cuenta de la camarita, la cantautora Paquita la del Barrio escribió estas líneas: “Mi querida Mija Shakira, me nació del alma decirte estas palabras con todo mi corazón. Espero muy pronto verte en persona, tu amiga Paquita, de Alto Lucero, Veracruz, México”.