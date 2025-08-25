Andrés Gill salió al paso ante rumores de infidelidad con Gimena Accardi

En las últimas semanas, la obra teatral “En otras palabras” quedó en el centro de la polémica tras la confesión de Gimena Accardi sobre su infidelidad a Nicolás Vázquez, hecho que precipitó el fin de su matrimonio de 18 años. A partir de allí, surgieron rumores que vinculaban sentimentalmente a Accardi con Andrés Gil, compañero de elenco, quien negó categóricamente esas versiones.

Desmentidas públicas y reacciones del elenco

Los trascendidos cobraron fuerza cuando allegados aseguraron que Gil habría engañado a su pareja, Cande Vetrano —madre de su hijo Pino, nacido hace apenas nueve meses—, con la propia Accardi. Ante estos señalamientos, los actores continuaron con la gira teatral, con funciones en Bahía Blanca, Mendoza y San Juan.

En Bahía Blanca, donde realizaron dos presentaciones, un video del saludo final del domingo mostró a Accardi y Gil visiblemente distantes, lo que avivó aún más las especulaciones sobre su relación.

Declaraciones exclusivas de Andrés Gil

Consultado por el programa Intrusos, Gil rompió el silencio desde Bahía Blanca: “Obviamente es todo falso. Estoy con Cande tranquilo en casa, intentando que no nos afecte. Estamos en un momento muy lindo con nuestro hijo, el más especial de nuestras vidas. Queremos cuidar a nuestra familia”.

Sobre la situación de su compañera de elenco, agregó: “Gime y Nico están pasando un momento bastante choto. No está bueno que se agreguen mentiras. Estaría bueno que respeten su intimidad”.

Gil también explicó por qué salió a aclarar públicamente: “Cuando vi que empezó a tomar mucho vuelo, preferí decir algo para aplacar un poco las aguas y evitar que digan cosas que no son ciertas”.

El futuro de la obra en medio de rumores

Pese a la presión mediática, el elenco continúa con las presentaciones previstas. “Acá estamos, tranquilos, disfrutando los últimos días de gira. Hubiera estado bien evitar todo este quilombo, pero estoy agradecido por el año y medio que pasé con esta obra. Con Gime nos queremos mucho y vamos a disfrutar estos días. Nuestro trabajo es así, y sabemos cómo es”, concluyó Gil.

En Argentina, la gira de “En otras palabras” sigue adelante mientras sus protagonistas intentan mantener el foco en lo artístico y preservar su vida privada en medio de la exposición pública.

