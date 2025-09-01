De Julia Roberts a Jacob Elordi, continúa el desfile de famosos en el Festival de Cine de Venecia
El 82º Festival Internacional de Cine de Venecia sigue reuniendo en Italia a famosos de diferentes ámbitos. El encuentro con lo mejor del séptimo arte se desarrollará hasta el 6 de setiembre y por su alfombra roja ya vio pasar a celebridades como Julia Roberts, Jacob Elordi y Georgina Rodríguez.
Por ABC Color
01 de septiembre de 2025 - 09:37
El Festival Internacional de Cine de Venecia, como cada año, convoca a famosos del mundo cinematográfico, modelos, influencers y personalidades de diferentes rubros.
La Mostra de Venecia comenzó hace unos días y se extenderá hasta el 6 de setiembre. Y por la alfombra roja desplegada en el Lido ya pasaron varios famosos con sus mejores galas.
Julia Roberts, Georgina Rodríguez, Jacob Elordi, Guillermo del Toro, Mónica Barbaro desfilaron en la red carpet veneciana el fin de semana, sumándose así a las celebridades que ya pasaron por la famosa alfombra este 2025.
Paris Jackson, Suki Waterhouse, Jude Law, Rile Keough fueron otros famosos internacionales que llegaron hasta Italia para ser parte del Festival de Cine de Venecia.