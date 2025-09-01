De Julia Roberts a Jacob Elordi, continúa el desfile de famosos en el Festival de Cine de Venecia

El Festival Internacional de Cine de Venecia, como cada año, convoca a famosos del mundo cinematográfico, modelos, influencers y personalidades de diferentes rubros.

La Mostra de Venecia comenzó hace unos días y se extenderá hasta el 6 de setiembre. Y por la alfombra roja desplegada en el Lido ya pasaron varios famosos con sus mejores galas.

Julia Roberts, Georgina Rodríguez, Jacob Elordi, Guillermo del Toro, Mónica Barbaro desfilaron en la red carpet veneciana el fin de semana, sumándose así a las celebridades que ya pasaron por la famosa alfombra este 2025.

Paris Jackson, Suki Waterhouse, Jude Law, Rile Keough fueron otros famosos internacionales que llegaron hasta Italia para ser parte del Festival de Cine de Venecia.

