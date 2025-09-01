Gente

De Julia Roberts a Jacob Elordi, continúa el desfile de famosos en el Festival de Cine de Venecia

El 82º Festival Internacional de Cine de Venecia sigue reuniendo en Italia a famosos de diferentes ámbitos. El encuentro con lo mejor del séptimo arte se desarrollará hasta el 6 de setiembre y por su alfombra roja ya vio pasar a celebridades como Julia Roberts, Jacob Elordi y Georgina Rodríguez.

01 de septiembre de 2025 - 09:37
¡Siempre diosa! La actriz estadounidense Julia Roberts llegando a la proyección de 'After the Hunt' en el 82º Festival Internacional de Cine de Venecia. (EFE/EPA/ETTORE FERRARI)
El Festival Internacional de Cine de Venecia, como cada año, convoca a famosos del mundo cinematográfico, modelos, influencers y personalidades de diferentes rubros.

La modelo española Georgina Rodríguez, pareja de Cristiano Ronaldo, en la alfombra roja de la película "Padre, Madre, Hermana, Hermano", presentada en competición en el 82º Festival Internacional de Cine de Venecia. (Stefano RELLANDINI / AFP)
La Mostra de Venecia comenzó hace unos días y se extenderá hasta el 6 de setiembre. Y por la alfombra roja desplegada en el Lido ya pasaron varios famosos con sus mejores galas.

La actriz estadounidense Mónica Barbaro llegó de negro a la proyección de 'After the Hunt' en el 82º Festival Internacional de Cine de Venecia. (EFE/EPA/RICCARDO ANTIMIANI)
El director mexicano Guillermo del Toro con Kim Morgan y Marisa Del Toro en la red carpet de 'Frankenstein' durante el 82º Festival Internacional de Cine de Venecia. (EFE/EPA/ETTORE FERRARI)
Julia Roberts, Georgina Rodríguez, Jacob Elordi, Guillermo del Toro, Mónica Barbaro desfilaron en la red carpet veneciana el fin de semana, sumándose así a las celebridades que ya pasaron por la famosa alfombra este 2025.

Paris Jackson, hija del legendario Michael Jackson, a su paso por la alfombra roja veneciana. (EFE/EPA/RICCARDO ANTIMIANI)
Paris Jackson, Suki Waterhouse, Jude Law, Rile Keough fueron otros famosos internacionales que llegaron hasta Italia para ser parte del Festival de Cine de Venecia.

La cantante británica Suki Waterhouse en la alfombra roja de la película "Broken English", presentada fuera de competición en el 82º Festival Internacional de Cine de Venecia. (Tiziana FABI / AFP)
¡Elegantísimo! El actor australiano Jacob Elordi llegando a la proyección de 'Frankenstein' durante el 82º Festival Internacional de Cine de Venecia. (EFE/EPA/ETTORE FERRARI)
El actor británico Jude Law no se perdió la proyección de 'Le Mage du Kremlin' durante el 82º Festival Internacional de Cine de Venecia. (EFE/EPA/ETTORE FERRARI)
La actriz estadounidense Riley Keough arribando al estreno de 'Jay Kelly' durante el 82º Festival de Cine de Venecia. (EFE/EPA/ETTORE FERRARI)
