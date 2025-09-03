Cazzu contó que Nodal no le permite viajar con su hija Inti

Julieta Emilia Cazzuchelli, más conocida como Cazzu, reveló que Christian Nodal no le permite viajar con su hija Inti. La confesión la hizo en el podcast Se regalan dudas, donde también contó que lleva una batalla legal con su expareja para obtener dicho permiso de la menor.

La Jefa del Trap expresó que lastimosamente Christian Nodal no le da el consentimiento legal para que Inti pueda salir de Argentina y acompañarla en sus viajes laborales. “El otro día estaba en una mediación, mi abogada, una mediadora mujer, el abogado del progenitor de mi hija, que es su representante. Éramos esas personas. Yo hace un tiempo que no me había sentido de nuevo tan mal como ese día, tuve ese sentimiento horrible de decir: ‘El mundo es devastador’”, relató Cazzu.

“Cuando el dije: ‘Yo necesito un permiso de viaje para poder llevarme a mi hija conmigo’ y eso es sabido, yo trabajo de lo mismo que él y necesito viajar. Ya van a pasar más de un año y ese permiso no lo tengo”, señaló Cazzu al tiempo de seguir contando: “La mediadora dijo: ‘Si ustedes no se sienten cómodos con dar un permiso hasta los 18 años de la niña, pueden dar uno hasta los 5. Y esto, desconectándolo del padre de mi hija, porque fue su abogado el que emitió lo siguiente: ‘No te preocupes, mi cliente está totalmente enterado de que cuando tenga ganas ese permiso lo puede revocar’. Yo todavía siento en el pecho lo que sentí y lo que las otras dos mujeres que estaban en ese llamada, hicimos un silencio de muerte”.

La cantante argentina Cazzu además destacó dolida: “Ese hombre sin decirme nada me dijo: ‘Tenemos el p... control sobre vos y tu hija’ y fue uno de los peores momentos de mi vida. Y lo mejor y lo peor es que yo salí sin poder respirar de ahí dentro”.

