Marta Luisa, “la princesa rebelde” de Noruega, será protagonista de un documental en Netflix

“Una mirada íntima a la controvertida historia de amor entre la hija mayor del rey noruego, Marta Luisa, y el autoproclamado gurú espiritual de Hollywood, Durek Verrett, mientras planean su boda en medio de una tormenta mediática”, se puede leer en la cuenta de Instagram de la plataforma de streaming Netflix.

Lea más: La princesa Märtha Louise de Noruega se casará con un “chamán”

El documental se llama Rebel Royals: Una historia de amor inesperada y se estrenará el 16 de setiembre, a un año de la unión matrimonial de Marta Luisa, considerada “la princesa rebelde”, y Durek Verrett.

Lea más: Renuncia la princesa de Noruega para abrir su negocio de medicina alternativa

La princesa noruega Marta Luisa se casó el 31 de agosto de 2024 con el empresario estadounidense Durek Verrett, autodenominado “chamán” y la fiesta de bodas en el Hotel Union en Geiranger, oeste de Noruega, reunió a 380 invitados.

Marta Luisa de Noruega y Durek Verrett oficializaron su relación en 2019 y anunciaron su compromiso en junio de 2022. La princesa tiene tres hijos de su matrimonio anterior con Ari Behn. Mientras su actual esposo Verrett es conocido como “el chamán de Hollywood” y entre sus seguidores están famosos de la talla de Antonio Banderas y Gwyneth Paltrow.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy