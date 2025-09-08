Gente

La Roca, emocionado con el premio que recibió Benny Safdie en Venecia

Dwayne Johnson se mostró emocionado y feliz al celebrar el premio de Benny Safdie, quien se consagró Mejor Director en el Festival de Cine de Venecia. “Te queremos hermano”, expresó La Roca.

Por ABC Color
08 de septiembre de 2025 - 08:51
Dwayne Johnson, el director Benny Safdie y la actriz británica Emily en la premier de 'The Smashing Machine' en Venecia. (EFE/EPA/ETTORE FERRARI)
El gran actor Dwayne Johnson no ocultó su felicidad al ver ganar el premio al Mejor Director a Benny Safdie, quien lo dirigió en el filme The Smashing Machine. El galardón fue entregado al director cinematográfico en la edición número 82 del Festival Internacional de Cine de Venecia.

La Roca se puso muy feliz porque el premio al Mejor Director en el Festival de Cine de Venecia cayó en manos de Benny Safdie. (EFE/EPA/ETTORE FERRARI)
“Nos emocionamos mucho porque esta noche le sucedió algo increíble a un ser humano maravilloso. Felicitaciones a Benny Safdie por ganar el León de Plata a Mejor Director en el 82.º Festival Internacional de Cine de Venecia por dirigir The Smashing Machine”, expresó La Roca en su cuenta de Instagram.

Dwayne Johnson junto al director Benny Safdie y la actriz Emily Blunt. (Tiziana FABI / AFP)
“La visión singular y distintiva de Benny para The Smashing Machine fue crear una experiencia real de empatía radical para el público, a través de la vulnerabilidad humana pura”, explicó Dwayne Johnson al tiempo de destacar: “Te queremos, hermano, y felicidades. Ahora regresa a casa. Te esperamos con un fuerte abrazo (¡y tequila!)“.

