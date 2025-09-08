La Roca, emocionado con el premio que recibió Benny Safdie en Venecia

El gran actor Dwayne Johnson no ocultó su felicidad al ver ganar el premio al Mejor Director a Benny Safdie, quien lo dirigió en el filme The Smashing Machine. El galardón fue entregado al director cinematográfico en la edición número 82 del Festival Internacional de Cine de Venecia.

Lea más: “La Roca” llegó a Venecia y sorprendió con su cambio físico

“Nos emocionamos mucho porque esta noche le sucedió algo increíble a un ser humano maravilloso. Felicitaciones a Benny Safdie por ganar el León de Plata a Mejor Director en el 82.º Festival Internacional de Cine de Venecia por dirigir The Smashing Machine”, expresó La Roca en su cuenta de Instagram.

Lea más: De Julia Roberts a Jacob Elordi, continúa el desfile de famosos en el Festival de Cine de Venecia

“La visión singular y distintiva de Benny para The Smashing Machine fue crear una experiencia real de empatía radical para el público, a través de la vulnerabilidad humana pura”, explicó Dwayne Johnson al tiempo de destacar: “Te queremos, hermano, y felicidades. Ahora regresa a casa. Te esperamos con un fuerte abrazo (¡y tequila!)“.