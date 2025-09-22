Nadia Ferreira, feliz en el concierto de Bad Bunny que tuvo a Marc Anthony como invitado especial

Bad Bunny culminó su histórica residencia en Puerto Rico y lo hizo junto a un invitado más que especial, Marc Anthony. Y, por supuesto, Nadia Ferreira estuvo presente y se mostró emocionada al ver cómo su marido fue ovacionado por el público.