Nadia Ferreira, feliz en el concierto de Bad Bunny que tuvo a Marc Anthony como invitado especial

El concierto Una Más de Bad Bunny tuvo lugar en Puerto Rico y Marc Anthony lo acompañó en el escenario para sorpresa de los presentes que ovacionaron a ambos artistas en la isla. Nadia Ferreira acompañó a su esposo y compartió un material audiovisual de la emotiva velada.
“Estamos en una misión secreta en Puerto Rico porque Bad Bunny invitó a Marc a cerrar su residencia en la isla”, expresó entusiasmada Nadia Ferreira antes del inicio del histórico show.
Por su parte, al finalizar el concierto Marc Anthony compartió imágenes de lo que fue el memorable encuentro con Benito Antonio Martínez Ocasio y junto a las mismas escribió: “Gracias Puerto Rico, gracias”.
En el Coliseo José Miguel Agrelot se desarrolló el multitudinario evento y Nadia Ferreira estuvo muy cerca del escenario disfrutando con amigos del show de Bad Bunny y Marc Anthony, quienes cautivaron al público en el marco del concierto que tuvo una gran repercusión a nivel internacional.
