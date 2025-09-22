Nelson Cuevas, papá orgulloso de Amapola, campeona con la selección paraguaya de handball

El campeonato sub 13 de handball, organizado por la Confederación Sur y Centro América de Balonmano, se desarrolló en nuestro país y fue la selección femenina anfitriona la que se convirtió en campeona. Y entre las integrantes del equipo paraguayo se encuentra Amapola Cuevas Ramírez, hija del exfutbolista Nelson “Pipino” Cuevas y la exmodelo Alicia Ramírez, quienes se mostraron emocionados por el logro de su niña.

Lea más: Guerreritas alcanzan la gloria: Tetracampeonas del Sur-Centro

“Nuestra campeona sudamericana”, escribió el orgulloso papá Nelson Cuevas en sus historias de Instagram tras la consagración de Amapola y sus compañeras de Team Paraguay en el Campeonato Sur Centro América de Handball 2025 que tuvo lugar del 16 al 20 de setiembre.

Lea más: Nelson “Pipino” Cuevas y Alicia Ramírez disfrutan del sur de Argentina

“Campeonas: ¡Enfocarse y ser valientes! ¡Un reto de guerreras, de luchadoras! ¡Gracias Padre por tanto, cada paso fue con entrega y dedicación! Son de Oro… Selección Paraguaya de Handball Sub13″, expresó mamá Alicia Ramírez en la red social de la camarita al tiempo de destacar: “Arriba Paraguay, ¡vamos siempre por más!“.