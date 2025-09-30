Video: el tierno momento de la diputada Johanna Ortega con su hija en el Congreso

Esta mañana se desarrolló la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, en un contexto de crisis que enfrenta el Gobierno por la represión a jóvenes manifestantes de la Generación Z.
En medio del intenso debate y cuestionamientos por parte de la oposición, se dio un momento que para muchos fue calificado como tierno. La diputada Johanna Ortega hizo uso de palabra y en sus brazos cargaba a su hija pequeña Carmen.
Ortega hizo un fuerte cuestionamiento a las detenciones de los jóvenes y apuntó con dureza contra la ministra de la Juventud, Salma Agüero, quien acusó a la oposición de instigar a los manifestantes a ser violentos.
Usuarios resaltaron el momento
Mientras la legisladora se pronunciaba con firmeza, la acompañaba Carmen. Esto fue destacado por internautas que calificaron como un momento tierno.
“Te admiro tanto. Gracias por tu voz valiente que abraza con fuerza la justicia. Admiro tu ternura cuando, con ese brazo cálido, le cuidás y mostrás a Carmen lo que significa luchar con firmeza y convicción. Porque el futuro no se reprime: se acompaña”, le comentó Noelia Díaz en Instagram.