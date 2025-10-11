Lewis Hamilton se conmovió con un retrato de Roscoe, su perrito recién fallecido

“Este retrato de Roscoe en Lego me conmovió muchísimo. La cantidad de detalles es increíble y no me imagino cuánto tiempo llevó. Gracias a Karen e Ilona por hacerlo y enviármelo", escribió Lewis Hamilton en su cuenta de Instagram.

Luego, el piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton continuó expresando: “También quiero agradecerles a todos por las muestras de cariño que han enviado desde el fallecimiento de Roscoe. Sigue siendo muy doloroso y lo será para siempre, pero todo el apoyo me está ayudando muchísimo a superar esto. No tengo palabras para agradecerles”.

“Muchos de ustedes también han perdido a una mascota, así que sé que dondequiera que esté Roscoe tiene muchísimos amigos. Está rodeado de amor y buenas vibras, igual que cuando estaba vivo”, se puede leer al final del posteo que Lewis Hamilton compartió con sus más de 41 millones de seguidores en la red social de la camarita.