Pampita Ardohain y Benjamín Vicuña celebraron juntos la vida de Benicio

Pampita Ardohain y Benjamín Vicuña celebraron juntos el cumpleaños de su hijo Benicio en el Delta Fútbol Club. Los orgullosos padres posaron con el niño que cumplió 11 años rodeado del amor de sus seres más queridos.

La fiesta al aire libre reunió a la gran familia ensamblada de Benicio. Asistieron Martín Pepa, novio de mamá Pampita; Anita Espasandín, pareja de papá Benjamín Vicuña, así como Roberto García Moritán, ex pareja de Carolina Ardohain y padre de su hija Anita.

“¡11 años de amor puro! ¡Te amo con toda mi alma Beni!“, expresó Pampita Ardohain en sus redes al compartir las postales del festejo de cumpleaños del menor de sus hijos varones.

Lea más: El conmovedor llanto de Pampita tras recuperar los recuerdos de su hija Blanca

Benjamín Vicuña también utilizó su cuenta de Instagram para dejar un mensaje a Benicio: “Niño noble, dulce y leal, el futuro es tuyo. Hoy se celebra por el descubrimiento de América y por tu nacimiento. Descubrí a tu lado un mundo creativo, un continente de emociones nuevas, lenguas extrañas y animales sin nombre. Todo empezó el 12 de octubre, tejió el azar y el amor”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: ¡Mirá las fotos de Pampita Ardohain que revolucionan las redes!

“Un niño que me sorprende día a día, con una pregunta, con un recuerdo, con una mirada de las cosas de la vida que me inspira. Niño valiente y feliz, qué suerte ser tu padre y descubrir pedazos de mundos de pájaros ruidosos y peces furiosos. Amo caminar a tu lado, un paso atrás pero siempre juntos”, destacó Benjamín Vicuña al celebrar los 11 años de Benicio.