Nadia Ferreira y Marquito adelantaron la fiesta de Halloween

La villarriqueña Nadia Ferreira y su tierno hijo Marquito Muñiz se transformaron en Tinker Bell y Peter Pan para celebrar por adelantado la fiesta de Halloween. La orgullosa mamá y su pequeñín salieron a pedir dulces por las calles de Miami.

Por ABC Color
27 de octubre de 2025 - 09:56
Nadia Ferreira y Marquito disfrutaron de una tarde de aventuras en la previa de Halloween.
Nadia Ferreira y Marquito disfrutaron de una tarde de aventuras en la previa de Halloween.Instagram/Nadia Ferreira

Tinker Bell y Peter Pan ya están listos para el trick or treat”, escribió Nadia Ferreira en sus redes al compartir bellas postales donde se la ve con su hijo Marquito caracterizados de los queridos personajes infantiles de Disney.

Nadia Ferreira con Peter Pan en sus brazos. (Instagram/Nadia Ferreira)
La paraguaya Nadia Ferreira vivió la previa de Halloween con su pequeño travieso. Además, participaron de la celebración adelantada las compatriotas Stephi Stegman y Gisela Iribas con sus hijos.

¡Tierna postal! Nadia Ferrera y Marquito Muñiz Ferreira tomados de la mano recorriendo las calles en la previa de Halloween. (Instagram/Nadia Ferreira)
Marquito Muñiz Ferreira y sus amiguitos recogiendo dulces en el anticipo de Halloween en Miami. (Instagram/Nadia Ferreira)
La esposa de Marc Anthony recorrió las calles para pedir dulces con su hijo Marquito y disfrutó de una tarde llena de magia y emoción disfrazada de Tinker Bell.