Nadia Ferreira y Marquito adelantaron la fiesta de Halloween

“Tinker Bell y Peter Pan ya están listos para el trick or treat”, escribió Nadia Ferreira en sus redes al compartir bellas postales donde se la ve con su hijo Marquito caracterizados de los queridos personajes infantiles de Disney.

La paraguaya Nadia Ferreira vivió la previa de Halloween con su pequeño travieso. Además, participaron de la celebración adelantada las compatriotas Stephi Stegman y Gisela Iribas con sus hijos.

La esposa de Marc Anthony recorrió las calles para pedir dulces con su hijo Marquito y disfrutó de una tarde llena de magia y emoción disfrazada de Tinker Bell.