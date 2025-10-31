Donald Trump celebra Halloween en la Casa Blanca entregando dulces a los niños
El presidente estadounidense Donald Trump y su esposa Melania organizaron una fiesta de Halloween en la Casa Blanca. La pareja recibió a niños disfrazados en el Jardín Sur y les entregó dulces. ¡Pasá y mirá las simpáticas postales!
Por ABC Color
El presidente estadounidense Donald Trump y la primera dama Melania Trump organizaron un festejo de “truco o trato” en el marco de la celebración de Halloween.
La cita fue en el jardín sur de la Casa Blanca en Washington, D.C. y acudieron cientos de pequeños con los más diversos y llamativos disfraces. Es más, dos de los peques se vistieron como Donald Trump y su esposa, lo que causó mucha gracia a la pareja presidencial estadounidense.