Donald Trump celebra Halloween en la Casa Blanca entregando dulces a los niños

El presidente estadounidense Donald Trump y la primera dama Melania Trump organizaron un festejo de “truco o trato” en el marco de la celebración de Halloween.

La cita fue en el jardín sur de la Casa Blanca en Washington, D.C. y acudieron cientos de pequeños con los más diversos y llamativos disfraces. Es más, dos de los peques se vistieron como Donald Trump y su esposa, lo que causó mucha gracia a la pareja presidencial estadounidense.

Los niños de diversas edades recibieron chocolates y caramelos de manos de Donald y Melania Trump en un jardín ambientado con las clásicas calabazas de Halloween.