Gente
31 de octubre de 2025 - 09:53

Donald Trump celebra Halloween en la Casa Blanca entregando dulces a los niños

El presidente estadounidense Donald Trump y la primera dama Melania Trump celebrando Halloween en el jardín sur de la Casa Blanca.
El presidente estadounidense Donald Trump y la primera dama Melania Trump celebrando Halloween en el jardín sur de la Casa Blanca. AARON SCHWARTZ

El presidente estadounidense Donald Trump y su esposa Melania organizaron una fiesta de Halloween en la Casa Blanca. La pareja recibió a niños disfrazados en el Jardín Sur y les entregó dulces. ¡Pasá y mirá las simpáticas postales!

Por ABC Color

El presidente estadounidense Donald Trump y la primera dama Melania Trump organizaron un festejo de “truco o trato” en el marco de la celebración de Halloween.

Donald Trump y Melania Trump entregando dulces a una niña en la celebración de Halloween en la Casa Blanca. (EFE/EPA/JIM LO SCALZO)
Donald Trump y Melania Trump entregando dulces a una niña en la celebración de Halloween en la Casa Blanca. (EFE/EPA/JIM LO SCALZO)

Lea más: Mirá las fotos de Donald Trump junto a la familia real británica

La cita fue en el jardín sur de la Casa Blanca en Washington, D.C. y acudieron cientos de pequeños con los más diversos y llamativos disfraces. Es más, dos de los peques se vistieron como Donald Trump y su esposa, lo que causó mucha gracia a la pareja presidencial estadounidense.

Lea más: Kate Middleton y Melania Trump, juntas en los jardines de Frogmore Cottage

Los niños disfrazados y felices recibiendo dulces de manos de Donald Trump y Melania Trump. (Jim WATSON / AFP)
Los niños disfrazados y felices recibiendo dulces de manos de Donald Trump y Melania Trump. (Jim WATSON / AFP)

Los niños de diversas edades recibieron chocolates y caramelos de manos de Donald y Melania Trump en un jardín ambientado con las clásicas calabazas de Halloween.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera dama, Melania Trump, saludan a niños disfrazados de ambos, acompañados por un agente del Servicio Secreto, durante un evento de Halloween celebrado en la Casa Blanca en Washington, D.C. (Jim WATSON / AFP)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera dama, Melania Trump, saludan a niños disfrazados de ambos, acompañados por un agente del Servicio Secreto, durante un evento de Halloween celebrado en la Casa Blanca en Washington, D.C. (Jim WATSON / AFP)