Albert Benítez llegará los domingos a ABC Cardinal con “Entretenidos”

Albert Benítez desembarca a ABC Cardinal con su cargamento de buena onda. “Motivadísimo. Demasiado contento. Llegando al éxtasis. Iluminado. Agradecido. En paz y progres…(no ese no)“, dijo con su característico humor a ABC Digital.

El programa se llama “Entretenidos”. “Son doce letras, con 5 vocales y 7 consonantes que resonarán en dos horas de programación dominguera”, contó Albert Benítez.

¿En qué horario estarás en el éter?, preguntamos al icónico humorista y rápidamente nos respondió: “¿Éter? A mi me dijeron que iba a estar en ABC Cardinal, 730 AM, los domingos de 10 a 12 de la mañana".

Pero Albert Benítez no estará solito en la conducción de “Entretenidos”. “Me acompañará mi colaborador creativo, Yeye Brugada, quien además es mi primo e hijo de un tío, hermano de mi mamá. La idea es que todo quede en familia”, señaló el serio conductor.

Y, por supuesto, consultamos a Albert Benítez de qué se tratará este nuevo espacio dominical. “Acompañar de manera entretenida, simpática y novedosa, las mañanas de la reconocida audiencia de ABC Cardinal, a la que todavía no conocemos aunque formamos parte de ella. ¿Se entiende? Yo no”, expresó el conductor con su toque de humor.

Albert: “Pedimos que la audiencia de ABC Cardinal vote a Entretenidos”

Albert Benítez también nos adelantó qué promete a los oyentes de ABC Cardinal. “Prometemos construir escuelas, sanear la economía, disminuir los impuestos, recuperar los bienes mal habidos y aumentar el sueldo mínimo y los días feriados”, aseguró con convicción nuestro entrevistado.

Por otra parte, ante la pregunta ¿Cómo será la interacción con el público? Albert Benítez contestó sin vueltas: “Una vez que tengamos público la idea es interactuar con ellos. Si no llegamos a tener público, la idea es no interactuar con ellos. En caso de que interactuemos con el público, no tenemos idea de como será”.

Y antes de despedirse, Albert Benítez dejó un claro mensaje a los oyentes: “Finalmente, pedimos que la audiencia de ABC Cardinal vote a Entretenidos, a este proyecto que pretende aportar dinámica, música y humor a los domingos paraguayos, y lograr ser la mejor compañía por elección libre y soberana por los próximos 5 años, en donde constituyente mediante, podamos volver a candidatarnos y lograr la soñada jubilación VIP”.