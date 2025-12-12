El rey Felipe VI recibió a los hermanos Márquez, campeones del mundo de MotoGP

Dicen que el rey Felipe VI es una aficionado del motociclismo y como tal ayer recibió a los hermanos Marc Márquez y Alex Márquez, campeón y subcampeón del mundo de MotoGP.

Los pilotos Marc y Alex Márquez fueron recibidos en audiencia por el rey de España en el Palacio de la Zarzuela, donde mantuvieron una amena plática. Y, posteriormente, se tomaron fotos con las motos de la Guardia Real, unas Harley Davidson de gran porte.

Marc Márquez ya logró nueve campeonatos mundiales, siete de ellos en MotoGP. Por su parte, Alex Márquez suma dos títulos mundiales y finaliza el año siendo subcampeón del mundo en MotoGP tras su hermano Marc, campeón de motociclismo.