Gente
12 de diciembre de 2025 - 09:08

El rey Felipe VI recibió a los hermanos Márquez, campeones del mundo de MotoGP

El rey Felipe VI recibió en audiencia a Marc Márquez, campeón del mundo de MotoGP y Álex Márquez, subcampeón del Mundo de MotoGP, ayer jueves en el Palacio de la Zarzuela. (EFE/ JJ Guillén)
Los hermanos Marc y Alex Márquez, campeón y subcampeón de MotoGP, fueron recibidos por Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela. Los pilotos compartieron un agradable encuentro con el rey de España.

Por ABC Color

Dicen que el rey Felipe VI es una aficionado del motociclismo y como tal ayer recibió a los hermanos Marc Márquez y Alex Márquez, campeón y subcampeón del mundo de MotoGP.

El rey Felipe VI conversa con los pilotos Marc Márquez y Álex Márquez junto a las motos de la Guardia Real en el Palacio de la Zarzuela. (EFE/ CASA S. M. EL REY/Francisco Gómez)
Los pilotos Marc y Alex Márquez fueron recibidos en audiencia por el rey de España en el Palacio de la Zarzuela, donde mantuvieron una amena plática. Y, posteriormente, se tomaron fotos con las motos de la Guardia Real, unas Harley Davidson de gran porte.

Marc Márquez ya logró nueve campeonatos mundiales, siete de ellos en MotoGP. Por su parte, Alex Márquez suma dos títulos mundiales y finaliza el año siendo subcampeón del mundo en MotoGP tras su hermano Marc, campeón de motociclismo.

Felipe VI junto Marc Márquez y Álex Márquez pasando un agradable momento en el Palacio de la Zarzuela. (EFE/ JJ Guillén)
