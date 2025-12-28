Shakira recibió su “mejor regalo de Navidad”

“Este año, mi mejor regalo de Navidad es ver graduarse a 415 estudiantes de nuestros colegios Pies Descalzos en La Guajira, Barranquilla, Quibdó y Cartagena”, escribió Shakira en su cuenta de Instagram, donde compartió la buena noticia con sus más de 95 millones de seguidores de todo el mundo.

“415 sueños que se realizan gracias al trabajo del equipo de nuestra Fundación y de los maestros que los han acompañado desde su infancia hasta hoy.¡Felicidades a nuestros estudiantes y feliz Navidad!“, destacó la barranquillera Shakira en las redes sociales junto a las postales de los jóvenes egresados de diferentes punto de Colombia.

Por otra parte, en la cuenta de Instagram de la Fundación Pies Descalzos se puede leer: “Celebramos los sueños que hoy se hacen camino. Nuestros estudiantes se graduaron y dieron un paso enorme hacia su futuro. Detrás de cada diploma hay esfuerzo, acompañamiento, aprendizaje y una familia y comunidad que creyeron en ellos”.

“Hoy aplaudimos a quienes se atrevieron a soñar en grande. Y reafirmamos nuestro compromiso: que ningún niño, niña o joven se quede atrás. ¡Felicitaciones a todos los graduados de Pies Descalzos!“, expresa el posteo en Instagram de la Fundación de Shakira Mebarak.

