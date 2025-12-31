De Neymar a Rihanna: Las celebridades que recibieron a sus bebés este 2025

El año que termina la cigüeña tuvo mucho trabajo y llenó de amor el hogar de varias celebridades trayendo nuevos bebés. A continuación, hacemos un repaso de los famosos que recibieron a sus herederos este 2025.

Neymar y Bruna Biancardi recibieron en julio pasado a su segunda hija juntos, la tierna Mel, quien convirtió en hermanita mayor a Mavie. Por otro lado, los músicos Lele Pons y Guaynaa se estrenaron como padres de Eloísa también en julio de este año.

Rihanna fue madre por tercera vez. Rockie Irish Mayer llegó al mundo en setiembre pasado, fruto del amor entre la famosa cantante y el rapero Asap Rocky. Así, RZA Athelston y Riot Rose se convirtieron en hermanos mayores.

Vanessa Hudgens y Cole Tucker recibieron a su segundo hijo a finales de noviembre. Natti Natasha y Raphy Pina también anunciaron el mismo mes la llegada de Dominique Isabelle.

Meghan Fox y Machine Gun Kelly recibieron a su hija el 27 de marzo de 2025. Mientras Cardi B y Stefon Diggs dieron la bienvenida a su primer hijo juntos hace poco más de un mes.

Amy Jackson y Ed Westwick recibieron a Óscar Alexander en marzo de 2025. Por su parte, la supermodelo brasileña Gisele Bündchen fue madre por tercera vez a sus 44 años.

Chris Evans y Alba Baptista se convirtieron en padres de Alma Grace en octubre pasado. Mientras, Enrique Iglesias y Anna Kournikova anunciaron la llegada de su cuarto hijo hace solo unos días.

Jennifer Lawrence y Coke Maroney fueron padres por segunda vez en marzo de 2025. Y la supermodelo Karlie Kloss y Joshua Kushner recibieron felices a Rae Florence en setiembre pasado.