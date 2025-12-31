Gente
31 de diciembre de 2025 - 08:00

De Neymar a Rihanna: Las celebridades que recibieron a sus bebés este 2025

Neymar y Bruna Biancardi con sus hijas Mavie y la recién nacida Mel. (Instagram/Neymar)
Neymar y Bruna Biancardi con sus hijas Mavie y Mel, la pequeñita que llegó al mundo en julio de este año. Instagram/Neymar

Se termina el 2025 y hacemos un recuento de las celebridades que recibieron a sus bebés este año que se va en pocas horas. De Neymar a Rihanna, varios famosos agrandaron su hogar y otros se estrenaron como padres.

El año que termina la cigüeña tuvo mucho trabajo y llenó de amor el hogar de varias celebridades trayendo nuevos bebés. A continuación, hacemos un repaso de los famosos que recibieron a sus herederos este 2025.

La venezolana Lele Pons y el puertorriqueño Guaynaa recibieron a Eloísa este 2025. (EFE/EB Public Relations)
La venezolana Lele Pons y el puertorriqueño Guaynaa recibieron a Eloísa este 2025. (EFE/EB Public Relations)

Neymar y Bruna Biancardi recibieron en julio pasado a su segunda hija juntos, la tierna Mel, quien convirtió en hermanita mayor a Mavie. Por otro lado, los músicos Lele Pons y Guaynaa se estrenaron como padres de Eloísa también en julio de este año.

Rihanna con su niña en brazos.
Rihanna con su niña Rockie Irish en brazos. (Instagram/Rihanna)

Rihanna fue madre por tercera vez. Rockie Irish Mayer llegó al mundo en setiembre pasado, fruto del amor entre la famosa cantante y el rapero Asap Rocky. Así, RZA Athelston y Riot Rose se convirtieron en hermanos mayores.

Vanessa Hudgens y Cole Tucker compartieron su felicidad con sus seguidores de las redes sociales. (Instagram/Vanessa Hudgens)
Vanessa Hudgens y Cole Tucker fueron padres por segunda vez este año que termina. (Instagram/Vanessa Hudgens)
Natti Natasha con la recién nacida Dominique Isabelle. (Instagram/Natti Natasha)
Natti Natasha con la recién nacida Dominique Isabelle. (Instagram/Natti Natasha)
La relación entre Machine Gun Kelly y Megan Fox habría acabado. (Instagram/Machine Gun Kelly)
Machine Gun Kelly y Megan Fox fueron padres de una niña este 2025. (Instagram/Machine Gun Kelly)
Cardi B y Steffon Diggs dieron la bienvenida a su primer hijo juntos. (Instagram/Cardi B)
Cardi B y Steffon Diggs dieron la bienvenida a su primer hijo juntos. (Instagram/Cardi B)

Vanessa Hudgens y Cole Tucker recibieron a su segundo hijo a finales de noviembre. Natti Natasha y Raphy Pina también anunciaron el mismo mes la llegada de Dominique Isabelle.

Meghan Fox y Machine Gun Kelly recibieron a su hija el 27 de marzo de 2025. Mientras Cardi B y Stefon Diggs dieron la bienvenida a su primer hijo juntos hace poco más de un mes.

Amy Jackson y Ed Westwick con el recién nacido Óscar.
Amy Jackson y Ed Westwick con el recién nacido Óscar.

Amy Jackson y Ed Westwick recibieron a Óscar Alexander en marzo de 2025. Por su parte, la supermodelo brasileña Gisele Bündchen fue madre por tercera vez a sus 44 años.

Gisele Bündchen con su tercer hijo en brazos. (Instagram/ Gisele Bündchen)
Gisele Bündchen con su tercer hijo en brazos. (Instagram/ Gisele Bündchen)

Chris Evans y Alba Baptista se estrenaron como padres este 2025. (Michael TRAN / AFP)
Chris Evans y Alba Baptista se estrenaron como padres este 2025. (Michael TRAN / AFP)
¡Lo más tierno que verás hoy! La primera postal de los cuatro hijos de Enrique Iglesias y Anna Kournikova.
La primera postal de los cuatro hijos de Enrique Iglesias y Anna Kournikova. Lucy, Nicholas, Mary y el bebé recién nacido. (Instagram/Anna Kournikova)

Chris Evans y Alba Baptista se convirtieron en padres de Alma Grace en octubre pasado. Mientras, Enrique Iglesias y Anna Kournikova anunciaron la llegada de su cuarto hijo hace solo unos días.

Jennifer Lawrence fue mamá por segunda vez en marzo de este año que se va. (Jon Kopaloff/Getty Images/AFP)
Jennifer Lawrence fue mamá por segunda vez en marzo de este año que se va. (Jon Kopaloff/Getty Images/AFP)
Karlie Kloss esperaba con ansias a su tercer bebé. Hoy, ya tiene en su brazos a Florence.
Karlie Kloss recibió Florence este 2025. (Instagram/Karlie Kloss)

Jennifer Lawrence y Coke Maroney fueron padres por segunda vez en marzo de 2025. Y la supermodelo Karlie Kloss y Joshua Kushner recibieron felices a Rae Florence en setiembre pasado.