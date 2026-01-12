Gente
12 de enero de 2026 - 11:45

Julia Roberts fue ovacionada en los Globos de Oro

¡Divina! Julia Roberts llegando a los Golden Globe Awards en el Beverly Hilton Hotel. (EFE/EPA/JILL CONNELLY)
La icónica actriz Julia Roberts fue ovacionada de pie anoche en la gala de los Globos de Oro. La eterna “Novia de América” demostró que sigue más vigente que nunca y que es muy querida por sus colegas.

Por ABC Color

Julia Roberts estaba nominada a los Globos de Oro por su papel en “Caza de Brujas” y aunque no se llevó el galardón fue la más ovacionada de la noche de gala. La emblemática actriz fue aclamada de pie por los presentes en el Beverly Hilton Hotel.

¡Siempre vigente! La icónica Julia Roberts en los Golden Globe Awards 2026. (Michael Tran / AFP)
La icónica Julia Roberts fue la encargada de entregar uno de los premios y al subir al escenario recibió vítores, aplausos de pie y otras muestras de cariño de sus colegas hollywoodenses.

La estrella cinematográfica Julia Roberts se mostró muy emocionada y agradecida por el gran gesto de los presentes en el Beverly Hilton Hotel.

“¡Venga, todos en pie! ¡Al fondo también!“, exclamó la eterna ”Novia de América". Además, aseguró entre risas: “Voy a estar imposible por lo menos una semana. Se los agradezco”.

Sin lugar a dudas, Julia Roberts vivió una emotiva e inolvidable noche en los Golden Globe Awards 2026. (EFE/EPA/JILL CONNELLY)
Así, Julia Roberts recibió feliz un merecido reconocimiento espontáneo al ser ovacionada por todos los presentes en la gran gala de los Globos de Oro 2026.