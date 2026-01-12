Julia Roberts fue ovacionada en los Globos de Oro

Julia Roberts estaba nominada a los Globos de Oro por su papel en “Caza de Brujas” y aunque no se llevó el galardón fue la más ovacionada de la noche de gala. La emblemática actriz fue aclamada de pie por los presentes en el Beverly Hilton Hotel.
La icónica Julia Roberts fue la encargada de entregar uno de los premios y al subir al escenario recibió vítores, aplausos de pie y otras muestras de cariño de sus colegas hollywoodenses.
La estrella cinematográfica Julia Roberts se mostró muy emocionada y agradecida por el gran gesto de los presentes en el Beverly Hilton Hotel.
“¡Venga, todos en pie! ¡Al fondo también!“, exclamó la eterna ”Novia de América". Además, aseguró entre risas: “Voy a estar imposible por lo menos una semana. Se los agradezco”.
Así, Julia Roberts recibió feliz un merecido reconocimiento espontáneo al ser ovacionada por todos los presentes en la gran gala de los Globos de Oro 2026.